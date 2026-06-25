Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa un programa musical para jóvenes con talleres, conciertos y masterclass

Programa musical para jóvenes en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de la Delegación de Juventud ha puesto en marcha el programa 'Encuentros con la Música' "con el objetivo de acercar, formar e impulsar a los jóvenes a desarrollar su talento musical de la mano de profesionales".

Así lo ha presentado la Delegada de Juventud, Paula Fuster, quien ha avanzado que el programa se desarrollará en el mes de julio con talleres, masterclass, jam sessions, y conciertos.

Se desarrollarán talleres se guitarra, bajo, batería... adaptando la formación a las preferencias de los jóvenes. Para los talleres y masterclass será necesaria la inscripción previa gratuita por motivos de aforo y organización. Para las jam sessions y los conciertos la entrada será libre y gratuita en la Casa de la Juventud.

La instalación acogerá el 1 de julio la presentación completa del programa con un concierto especial de Claudia & Patricio Olmedo a las 21,30 horas. La programación comenzará el 6 de julio e incluirá clases dirigidas a jóvenes de entre 12 y 25 años los lunes, martes y miércoles del mes, así como varias masterclass los días 20, 21 y 22.

Además, habrá jam sessions abiertas al público los días 8, 15 y 29 a las 20,00 horas y, como cita destacada, el 22 de julio actuará Juan Galiardo Quintet en un concierto de jazz previsto para las 21,30 horas en la Casa de la Juventud.