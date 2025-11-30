Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa una programación cultural para diciembre que aúna "tradición y contemporaneidad"

El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La programación cultural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en diciembre "unirá tradición y contemporaneidad, cumpliendo con los objetivos de diseñar espectáculos de calidad para todos los públicos y durante todo el año que además difundan las señas de identidad de la ciudad", como ha explicado el delegado de Cultura, Christopher Rivas, en la presentación de las citas culturales de diciembre.

Entre esas citas se incluirán a importantes figuras del panorama nacional, como Falete o Poveda en el flamenco, o humoristas de la talla de Morera o Álex O'Dogherty, además del ballet Clásico Internacional o la centenaria Banda de Música de Alcalá de Guadaíra, entre eventos de música, teatro, circo o exposiciones.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, Rivas ha insistido en que "la cultura, durante todo el año, pero muy especialmente en diciembre, forma parte de la vida social de la ciudad y con esta programación se demuestra la fortaleza de la cultura en Alcalá".

Ha agregado que ese peso de la cultura "es consecuencia del concienzudo trabajo en el diseño y la organización, ya que no se trata de eventos aislados, sino que responden a una estrategia planificada para que en Alcalá la cultura esté abierta 365 días al año en sus múltiples espacios escénicos, culturales expositivos o museísticos".

Entre los espectáculos del Auditorio Riberas del Guadaíra estarán Falete en conmemoración del Día de la 'Bandera de Andalucía' este jueves, día 4, mientras que Miguel Poveda lo hará el día 12, el Ballet Clásico Internacional actuará el día 11 con el Cascanueces, además de distintos espectáculos de humor como Juan Amodeo, Sergio Bezos, Morera o Alex O'Dogherty, además del Concierto de Navidad de la Banda de Música de Alcalá el día 22 o los musicales de Annie o Aladín.

El teatro Gutiérrez de Alba también tendrá una actividad, como es la actuación el día 14 del Circo Alas el 14 de diciembre, o los teatros Alquiler o Smog, la música de Radio Fórmula o el popular espectáculo infantil las Guerreras K-Pop.

El Centro San Miguel acogerá las típicas zambombas que llenarán el barrio de flamenco, y el Museo y la Casa de la Cultura se llenarán de exposiciones. Entre ellas la de Manuel de Arco 'la luz de Alcalá en el Museo, o la exposición anual de la Asociación Fotográfica Alcalareña (AFA) en la Casa de la Cultura que se unirá a 'Reflejos de África de Mundo Orenda', y otras muestras como la de La Cal de Morón en colaboración con Diputación. Destaca en este punto la exposición 'Alcalá de Guadaíra. 100 años de ciudad' en la Harinera del Guadaíra.