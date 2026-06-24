Alcalá de Guadaíra (Sevilla) nombra a Francisco López Pérez Cronista Oficial de la Ciudad en un acto institucional

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto a Francisco López Pérez. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha nombrado Cronista Oficial de la Ciudad a Francisco López Pérez en un acto institucional celebrado en el patio del Consistorio y presidido por la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto a miembros de la Corporación Municipal, la Asociación Padre Flores y representantes de la sociedad alcalareña. La iniciativa, promovida por la propia asociación, ha contado con el respaldo de más de una decena de entidades locales y de todos los grupos municipales del Pleno.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el acto celebrado este pasado martes comenzó con la lectura, por parte del secretario general del Ayuntamiento, José Antonio Bonilla Ruiz, del acuerdo plenario por el que se aprobaba el nombramiento de Francisco López Pérez como Cronista Oficial de Alcalá. Como reconocimiento, la alcaldesa le hizo entrega del sello de la ciudad y de una cerámica conmemorativa de estilo regionalista tradicional, obra del artista alcalareño Jesús Alcarazo.

La regidora ha destacado durante su intervención que "Francisco López Pérez adquiere la consideración oficial como Cronista Oficial de la Ciudad", un nombramiento que, ha añadido, "nos llena de orgullo a todos los alcalareños porque supone un reconocimiento a su labor y a su persona". Asimismo, ha subrayado que "su trabajo, su humanidad y su categoría humana prestigian este título y hacen mejor a Alcalá de Guadaíra".

En sus obras, que suman siete libros de autoría propia y cinco colectivos, queda recogida buena parte de la historia del municipio, al igual que en sus artículos, presentaciones, conferencias y en su labor didáctica en distintos ámbitos, como el ciclo "Paseando por Alcalá". Además, la alcaldesa ha destacado que López Pérez ha participado en el Consejo Sectorial de Patrimonio Histórico y ha asesorado en diversos proyectos. Entre sus principales aportaciones figuran los estudios realizados sobre los molinos y los molineros, así como sobre Gandul.

Durante su discurso, López Pérez ha descrito sus inicios en la escritura, a través de la cual fue forjando su identidad, apego y valoración por el entorno. "Desde muy temprana edad empecé a escribir apuntes de lo que veía y observaba y esto me ha llevado a prestar un servicio y a dar voz al pensar y sentir de gente maravillosa de nuestro pueblo. He querido ser altavoz del pensar y sentir escribiendo con libertad de Alcalá y de los alcalareños, lo que me ha llevado a escuchar, aprender, a compartir y a identificarme con mi tierra".

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Padre Flores, Antonio García Mora, ha destacado que el cronista "cuenta siempre con una mirada profundamente humana, comprensiva con las circunstancias de los protagonistas y cargada de admiración hacia las virtudes de los hombres y las mujeres".