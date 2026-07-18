Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reúne a "las mejores raquetas femeninas" en el I Torneo Oromana 'Ciudad de Alcalá'

Archivo - Imagen de archivo de una raqueta de tenis. - WILSON - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra ha organizado el I Torneo Oromana 'Ciudad de Alcalá' IBP 1000 Femenino, que tendrá lugar del 20 al 25 de julio en las instalaciones del Club de Tenis Oromana. La competición, integrada en el Circuito Nacional IBP Tenis, reunirá a destacadas jugadoras nacionales e internacionales en una cita que "promete ofrecer un espectáculo deportivo del máximo nivel".

El torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y se incorpora al calendario deportivo estival como una de las grandes citas de la temporada. El cuadro de competición suma ya treinta jugadoras, cifra que supone un récord histórico de participación en los torneos del circuito celebrados hasta la fecha, según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Este dato sitúa a Alcalá de Guadaíra "como un nuevo referente del tenis femenino desde la primera edición de este torneo, consolidando una apuesta por la promoción del deporte y la organización de eventos de primer nivel".

El Circuito Nacional IBP Tenis, avalado por la Real Federación Española de Tenis (RFET) e impulsado por la Fundación Blanco París, constituye el circuito absoluto más importante de España.

Cada temporada organiza más de setenta torneos por todo el territorio nacional, distribuye cientos de miles de euros en premios y combina la competición deportiva con un destacado compromiso social y solidario.

Durante seis jornadas, el público podrá disfrutar con entrada gratuita de partidos de gran intensidad protagonizados por algunas de las mejores tenistas del panorama nacional y por jugadoras procedentes de distintos países europeos, que competirán por mejorar su posición en el ranking IBP y continuar su progresión deportiva.

Toda la información relativa a horarios, cuadros de competición, emparejamientos y listado definitivo de participantes estará disponible y se actualizará de forma permanente en la sección de Actualidad de la página web del Club de Tenis Oromana.