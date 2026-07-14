Alcalá de Guadaíra (Sevilla) subvenciona la modernización digital y la competitividad de pymes y autónomos locales

El delegado de Desarrollo e Industria del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Pablo Chain, durante su visita la empresa Cidepa. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha ofrecido apoyo el tejido productivo local a través de subvenciones para la modernización digital y mejora de la competitividad para pymes y autónomos para facilitar la implementación de nuevas tecnologías que "aumenten la competitividad de las empresas del territorio".

Según ha precisado el Gobierno municipal en una nota, el delegado de Desarrollo e Industria, Pablo Chain, ha comenzado a visitar las firmas alcalareñas que se han acogido a la segunda convocatoria de las ayudas públicas a través de la línea 3 de Industria 4.0, destinada a posibilitar subvenciones de hasta un 60%, con un límite máximo de 25.000 euros por caso, a proyectos que desarrollen o implementen soluciones tecnológicas asociadas a la Industria 4.0 de las pymes locales.

Asimismo, el Consistorio ha publicado que se van a beneficiar 16 firmas de Alcalá de la tercera línea de ayudas, como Cidepa, Frutos Secos San Blas, Montealbor, Best Medical, Grupo Bono e Indaero, entre otras. El Ayuntamiento ha garantizado que esta iniciativa, a la que se une la línea 1 de mejoras de digitalización para pymes y la línea 2 para comercio, el Ayuntamiento beneficiará a 178 proyectos de 147 pymes y autónomos de Alcalá.

Si bien la nueva convocatoria se encuentra en la fase de tramitación de beneficiarios definitivos, consta de tres líneas diferenciadas. La línea 1, especialmente destinada a pymes y autónomos, ha incluido la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el impulso del comercio electrónico para la mejora de la productividad y la competitividad, con subvenciones de hasta el 70% con un máximo de 3.000 euros por proyecto, a las que se han acogido 114 empresas.

La línea 2 se centra en el comercio, al que se le ofrece apoyo para la mejora en imagen y obras, campañas de comunicación y marketing, con subvenciones de hasta el 50% con un máximo de 5.000 euros por proyecto, a las que se han acogido 17 empresas.

Por último, la línea 3 va destinada a proyectos que planteen desarrollar o implementar soluciones tecnológicas asociadas a la industria 4.0 de las pymes locales, de manera que posibilitará subvenciones de hasta un 60% con un límite máximo de 25.000 euros por proyecto.

El Ayuntamiento ha subrayado el "especial interés" que las soluciones digitales deben suscitar a las pymes, dado que les dará acceso a un conjunto de equipamiento técnico, infraestructuras y tecnología para la mejora de su productividad y competitividad.