Alcalá (Sevilla) amplía su Archivo Municipal con la donación del 'Fondo Documental Vicente Romero Muñoz'

Acuerdo de cesión al Consistorio de Alcalá del 'Fondo Documental Vicente Romero Muñoz' para su Archivo Municipal.

ALCALÁ (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha firmado con Vicente Romero Gutiérrez, propietario del fondo documental del abogado e historiador fallecido, Vicente Romero Muñoz, el acta de cesión para la donación al Ayuntamiento del fondo documental de su padre para que forme parte del Archivo Municipal y "pueda ser estudiado y disfrutado por toda la ciudadanía".

Se trata de una donación gratuita de un fondo documental "de gran valor" para conocer la historia de la ciudad y que constituye una herramienta clave para que historiadores e investigadores puedan conocer mejor la evolución de nuestra ciudad, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

De este modo, estará accesible para la consulta y constituye un legado de tres generaciones familiares vinculadas con Alcalá y que desarrollaron un importante papel en la vida de la ciudad. En este sentido, hay fondos de Jesús Muñoz Casado, abuelo de Vicente Romero Muñoz, que fue director del matadero de Alcalá y secretario municipal desde 1895 hasta 1910.

En cuanto al fondo, tiene una interesante documentación sobre la actividad del Ayuntamiento, de Vicente Romero Escacena, quien fue procurador y hermano mayor de Jesús Nazareno, y de Vicente Romero Muñoz, que contiene una importante documentación histórica sobre Alcalá, fruto de su labor de historiador y difusor de la historia de la ciudad.

Además, aporta su archivo profesional con la documentación correspondiente a décadas de ejercicio de la abogacía en todas sus ramas. Este legado queda en custodia del Ayuntamiento y se irá haciendo accesible conforme se cumplan los cien años de los documentos, según establece la ley de protección de datos.

Ana Isabel Jiménez ha señalado que "esta es una muestra más de la generosidad de Vicente Romero Muñoz y de su familia para con Alcalá, a la que tanto aportó en su larga y fructífera vida y por la que le estamos profundamente agradecidos".

La alcaldesa de la ciudad ha expresado también que "recibimos con agradecimiento el valor físico, cultural e intelectual de esta donación. Pero también somos conscientes de que en este legado late el gran amor que Vicente Romero tenía por su ciudad, su vocación permanente de engrandecerla, su labor educadora de la sociedad y su vocación por conocer y dar a conocer más sobre nuestra historia", ha concluido.

EXTENSO FONDO DOCUMENTAL

Entre los fondos figuran documentos tan interesantes como, la documentación de las Hijas de la Caridad que se encargaban de la obra social de la iglesia antes de la creación de Caritas desde 1895 hasta 1940, con datos sobre la situación social de la ciudad, datos sobre la creación de la primera emisora de radio de Alcalá en la iglesia de Santiago o la correspondencia con los grandes juristas del siglo XX con motivo del ingreso de Vicente Romero en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

Igualmente, en estos fondos se puede encontrar la documentación sobre elementos clave para la historia de Alcalá, como el ferrocarril, la compraventa del convento de San Francisco, la industria de la aceituna, el antiguo convento de San Juan de Dios, el inventario de cuadros del Convento de Santa Clara de 1821, las minas de agua, el deslinde del Castillo de 1809, un mapa de 1935 las vías pecuarias de Alcalá o las memorias del sacerdote Andrés Galindo, notas y apuntes de Vicente Romero sobre la historia de Alcalá, sucesos relevantes, investigaciones o del archivo histórico de UCD en Alcalá.

Con todo ello, quedará constituido el 'Fondo Documental Vicente Romero Muñoz' en el Archivo Municipal, por lo que el Ayuntamiento será custodio y adoptará medidas de protección y conservación de dicho fondo, sobre el que ya trabaja en su catalogación para su divulgación. Es una documentación muy abundante configurada por 84 cajas de documentación muy diversa y de gran importancia.

Además, hay que destacar la donación al Ayuntamiento de la biblioteca de Vicente Romero Muñoz que podrán consultarse en la Biblioteca Municipal José Manuel Lara.