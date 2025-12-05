Alcalá (Sevilla) celebra el 47 aniversario de la Constitución con una lectura ciudadana en la Casa de la Cultura

Acto de la lectura de la Constitución en Alcalá de Guadaíra. - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha conmemorado el 47 aniversario de la Constitución Española de 1978 con un acto especial de lectura de la Carta Magna a cargo de ciudadanos de distintos colectivos y entidades sociales de la localidad.

Según h informado el Consistorio en una nota de prensa, el acto ha comenzado a las 11,30 horas en la Casa de la Cultura con la participación de decenas de personas entre jóvenes y adultos.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha presidido la apertura de este acto institucional expresando que "la lectura que hoy realizamos es la de un texto que define a España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

"No debemos olvidar que los derechos que garantizan nuestra Constitución, el marco de convivencia creado por ella y que tanto progreso ha traído a España, son una conquista de nuestro pueblo que a las sucesivas generaciones nos toca conocer y defender", ha puntualizado en su discurso Ana Isabel Jiménez.

A continuación y tras escuchar el himno nacional, los vecinos de la ciudad han dado lectura del articulado de la Constitución, incluido el Preámbulo, agrupados en varios turnos de lectura.

Así han acudido al atril de lectura autoridades municipales, responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad, técnicos municipales, representantes de entidades locales alcalareñas, desde asociaciones de vecinos, sindicatos, comerciantes, culturales y de historia, asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, del ámbito educativo varios IES de Alcalá con alumnos y directores que en conjunto han completado la lectura de 100 artículos de la Constitución Española.

De esta manera, el Consistorio ha destcado el "especial protagonismo" que han tenido los jóvenes en esta conmemoración porque tal y como ha señalado la Portavoz Municipal y responsable de Gobierno Abierto, Maria Ángeles Ballesteros, "son ellos a quienes hemos de transmitir el valor fundamental de la Constitución en la construcción permanente de nuestra democracia".

Alcalá muestra así "el orgullo de lo conseguido hace 47 años y de seguir contando con el amparo constitucional para seguir viviendo en democracia y libertad de la mano de la Constitución como garante de los derechos y libertades de todos".

Las celebraciones alrededor del Día de la Constitución incluyen también un concierto de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila, el día 6 a las 12,30 en La Plazuela.