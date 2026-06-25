Alcalá (Sevilla) destina 90.000 euros a proyectos que combaten el absentismo y el abandono escolar temprano

Reunión del concejal de Educación con la comunidad docente - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra reafirma su compromiso en la lucha contra el absentismo y el abandono escolar temprano de la juventud alcalareña con recursos propios. En este sentido, el Gobierno local financia con 90.000 euros anuales los proyectos socioeducativos de los Institutos de Secundaria a través de las AMPA, que en este curso han consolidado el proyecto pionero 'Grupo Participativo de Entrenamiento para el Éxito Socioeducativo (GPES)'.

Esta segunda edición, en las que participan las comunidades educativas de todos los IES (Alguadaíra, Albero, Cristóbal de Monroy, Doña Leonor de Guzmán, Hienipa y Profesor Tierno Galván) realizan estos últimos días de junio las Jornadas de Bienestar Docente, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En estas reuniones se ponen en común claves y estrategias emocionales que benefician al docente, pero también "el impacto positivo del programa en los centros, y aspectos evaluativos como la importancia de resaltar los talentos y fortalezas del alumnado para mantener su implicación académica, la integración y la convivencia", según el delegado de Educación Pablo Chain.

De este programa, que afecta de forma positiva a toda la comunidad educativa de Secundaria, se benefician directamente en torno a 250 estudiantes de cada centro.

El Proyecto GPES, que favorece el bienestar emocional enfocado en la lucha contra el absentismo, trabaja con un equipo multidisciplinar iniciativas que además favorecen desde la autoestima de los estudiantes, a la gestión emocional, su potencial y capacidades para ponerse metas educativas y posteriormente laborales, la resolución de conflictos, la igualdad y la inclusión, la reflexión y el pensamiento crítico, con actividades grupales e individualizadas, ofreciendo igualmente apoyo y formación al profesorado y a las familias.

Se trata de un trabajo conjunto durante todo el año que incentiva a los jóvenes al estudio, a plantearse sus propias metas aumentando sus competencias, y favoreciendo la convivencia y las relaciones entre iguales, con los docentes y con las familias. Un proyecto de una amplia acogida que favorece a todo el alumnado.

Todo este trabajo colaborativo ha propiciado que los jóvenes realicen su propia hoja de ruta para mejorar sus actitudes y conseguir metas que les beneficien a lo largo de su vida, "una experiencia que los propios estudiantes valoran de forma muy positiva, siendo éste uno de los objetivos más difíciles e igualmente más satisfactorios del programa".

Así lo ha explicado el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, quien ha agradecido la implicación de toda la comunidad porque "gracias a la gran acogida, Alcalá se ha convertido en eje y escaparate del derecho a la educación y la prevención del absentismo en favor de la convivencia, la tolerancia y la motivación. Es una iniciativa con la que desde el Consistorio se apoya a la población más joven y al global de la comunidad educativa, y con ello se contribuye a ampliar la cohesión social".

En cuanto aspectos concretos del programa, destaca que el profesorado cuenta con una herramienta fundamental que no se tiene en otros municipios: el apoyo de profesionales para el desarrollo personal y emocional de los jóvenes que repercute en la convivencia del propio centro a través de la entidad AspedagogíaCoop.

Este equipo profesional realiza actividades individualizadas y colectivas con los estudiantes, como talleres, debates, teatros, y foros de experiencias compartidas que versan desde la gestión de la ira y los conflictos, a la autoestima, las pantallas, las nuevas adiciones, el acoso escolar, los mitos del amor romántico o el acercamiento a experiencias de formación profesional que los motiven.