Alcalá (Sevilla) inicia los trabajos para el entoldado de una parte de La Plazuela

Imagen de recurso del entoldado en espacios públicos de Alcalá. - AYTO.DE ALCALÁ

La intervención municipal cuenta con un presupuesto de 48.186 euros

ALCALÁ (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Hábitat Urbano, ha iniciado los trabajos para la instalación del sistema de entoldado que proporcionará sombra a la calle colindante a La Plazuela, concretamente al tramo comprendido entre la calle Mairena y la calle Gutiérrez de Alba. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 48.186,82 euros.

En una nota de prensa, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha explicado que "ante la previsión de temperaturas cada vez más altas y un número de meses más calurosos, se plantea la necesidad de dotar de sombras la zona donde estacionan los taxis en la Plazuela".

En concreto, el tramo a a entoldar tiene unas dimensiones aproximadas de 26,70 metros de longitud y 6 metros de ancho, configurando un espacio urbano de alta exposición solar.

El diseño del entoldado contempla puntos de anclaje en fachadas de varios edificios colindantes a la calle La Plazuela, pero la mayor parte de la intervención se desarrollará en espacios públicos como aceras o calzada con la colocación de báculos estructurales metálicos.

La obra que se está ejecutando consiste en realizar las cimentaciones para los báculos con movimientos de tierra y las pavimentaciones necesarias para su correcta colocación. Igualmente se instalará una red de cables tensores: cables de acero inoxidable de alta resistencia que conformarán la estructura de soporte para toldos, trasmitiendo las carga a los anclajes de las fachadas o a los báculos.

Asimismo, la implementación de esta infraestructura de sombreado, plantea una serie de mejoras medioambientales, que conllevan a una mejora de la calidad de vida, y la adaptación de este espacio público a las condiciones climáticas actuales y futuras, entre ellas destacan, la reducción de la radiación solar, la mitigación del efecto "isla de calor urbana" a escala local, el fomento del uso del espacio público y una protección frente a la radiación ultravioleta.

Sobre este entoldado, el delegado de Hábitat Urbano ha subrayado que " esta zona tan concurrida como es La Plazuela contará con esta parte de sombra para mitigar las altas temperaturas que tenemos en la ciudad durante los meses de verano y así hacer más llevadero este recorrido. "Se conseguirá", como apunta el delegado "proporcionar sombra en unos 235 metros cuadrados en total".