Alcalá (Sevilla) reúne a más de 10.000 personas en los primeros conciertos de preferia gratuitos

Conciertos en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El recinto ferial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha congregado a más de 10.000 personas con los primeros conciertos de preferia organizados de forma gratuita por el Ayuntamiento.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el viernes se desarrollaba el concierto juvenil 'Pisando Albero' con la artista Alba Drey y Party Revive aglutinando a más de 3.000 jóvenes. El sábado llegó Pastora Soler con su Tour 30 años '+ rosas que espinas' en el 'Concierto Aires de Feria', donde también participó el grupo alcalareño 'D'Dulce' en el fin de fiesta, cuya participación superó los 7.000 asistentes.

Las delegadas de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, y de Juventud, Paula Fuster, como titulares de las delegaciones organizativas de estos eventos han destacado el excelente desarrollo de estas dos citas. Estos conciertos han tenido lugar de forma previa a la Feria de Alcalá.