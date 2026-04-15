El alcalde de Gerena (Sevilla) dimite por "agotamiento metal" tras una década y María Tenorio será candidata a sucederle

El alcalde de Gerena (Sevilla), Javier Fernández Gualda. - AYUNTAMIENTO DE GERENA

GERENA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Gerena (Sevilla), Javier Fernández Gualda, ha anunciado este miércoles su renuncia al cargo "por agotamiento físico y mental", tras más de una década al frente del Ayuntamiento, al considerar que ha llegado el momento de que otra persona asuma la responsabilidad y aporte "un impulso con ilusión renovada" a la gestión municipal. El pleno en el que se formalizará su salida está previsto para finales de abril, tras lo cual la actual primera teniente de alcalde, María Tenorio, será la candidata en el pleno de investidura que se celebrará en los primeros días de mayo.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Fernández ha explicado que ser alcalde "supone una enorme responsabilidad y exige una dedicación absoluta", y ha reconocido que ya no cuenta con "las mismas fuerzas para entregarme a fondo como este trabajo merece". Por ello, ha defendido que "lo más honesto es dar un paso a un lado y permitir que otra persona desempeñe estas funciones al cien por cien". Asimismo, ha señalado su necesidad de "bajar el ritmo y dedicar más tiempo a su familia".

El alcalde ha asegurado que "la estabilidad está garantizada y el normal funcionamiento del Ayuntamiento no se verá afectado" con su marcha, al tiempo que ha expresado su gratitud a los trabajadores municipales, a sus compañeros y al pueblo de Gerena "por el aprecio que siempre me han mostrado y la confianza que depositaron en mí".

Fernández fue elegido concejal en 2007, cargo que compatibilizó con su trabajo como informático hasta que, en 2015, fue elegido alcalde de Gerena con mayoría simple. En 2019 y 2023 revalidó el cargo, en ambas ocasiones con mayoría absoluta, siendo el alcalde que mayor porcentaje de votos ha obtenido en toda la democracia en esta localidad.

La actual primera teniente de alcalde, María Tenorio, será la candidata en el Pleno de investidura, que está previsto para los primeros días de mayo. Es licenciada en Ciencias Políticas y pertenece al Gobierno municipal desde 2015, ocupando diferentes delegaciones. El acta de concejal que queda vacante con la renuncia del alcalde será ocupada por Jesús Núñez, técnico forestal. La Corporación Municipal de Gerena está formada por 8 concejales del PSOE, 4 de Izquierda Unida y 1 del PP.