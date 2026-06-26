El alcalde de Gines (Sevilla), tras el archivo de la causa por 'La Pará': "¿Quién nos devuelve el daño causado?"

El alcalde de Gines (Sevilla) abraza a su madre tras el archivo de la causa de 'La Pará'. - AYUNTAMIENTO DE GINES

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gines (Sevilla), Romualdo Garrido, ha celebrado el archivo decretado por la Audiencia Provincial de Sevilla de la causa por presuntas irregularidades en la organización por parte del Ayuntamiento de Gines de las ediciones celebradas entre los años 2006 y 2016 del evento denominado 'La Pará de Gines', si bien se ha preguntado: "¿Quién reparará el daño causado y las noches sin dormir?".

"Tenemos que tener la capacidad de olvidar y seguir trabajando, y espero que lo consigamos en el menor tiempo posible. Pero, ¿quién reparará el daño causado, las noches sin dormir y los casi 4.000 días en los que no sabíamos qué nos podía deparar el futuro?", ha expresado el primer edil durante una atención a los medios este viernes en el municipio.

En este sentido, se ha referido al resto de responsables municipales que formaron parte de distintas Juntas de Gobierno del Consistorio en el momento de los hechos y que se encontraban relacionados con la causa. "Algunos han sufrido incluso enfermedades agravadas o motivadas por esta circunstancia. Todo esto es irreparable", ha lamentado.

No obstante, Garrido se ha mostrado enorgullecido de la actitud de los vecinos del pueblo ante la "difícil" situación. "En cualquier otro pueblo, esta situación hubiese producido roces, pero aquí no. Eso es lo que quiero transmitir hoy. Hemos salido adelante, unidos, hemos sabido transformar el pueblo".

Por ello, ha subrayado que su intención es "no guardar rencor" e intentará "sanar las heridas". "Queremos que nuestro corazón siga siendo el lugar donde se crean proyectos para Gines y su gente. Borrón y cuenta nueva. Aquí ha ganado Gines".

En contexto, la juez Mercedes Alaya aceptaba el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del alcalde de Gines, el abogado César López, al considerar que "no existe por lo que respecta al delito de prevaricación el elemento subjetivo del injusto que es el dictar o el omitir el dictado de una resolución a sabiendas de su injusticia".

"En el presente caso no existió nada de eso, puesto que no se produjo por parte de los técnicos, interventor y secretario, el menor reparo ante la falta de ausencia de procedimiento administrativo que regulara las diferentes contrataciones en relación con el evento", ahonda el escrito.