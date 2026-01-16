Alcalde de Sevilla admite externalización en servicios municipales pero asegura que "no se perderá ni un empleo público"

Archivo - Operarios limpian en las inmediaciones del colegio del barrio de San Jerónimo, a 18 de agosto de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido este viernes la externalización de algunos servicios municipales, en particular la limpieza de colegios y otros edificios públicos, aunque ha asegurado que no se perderá "ningún empleo público" y que se seguirá creando empleo dentro del Ayuntamiento, una cuestión que considera "prioritaria" para el Gobierno local.

"Mi prioridad de defender el empleo público, pero también tengo la responsabilidad de que los 108 colegios de Sevilla estén lo más limpios y cuidados posible", ha señalado el edil en una atención a medios en la ciudad hispalense.

Al tiempo, se ha referido a los 350 edificios municipales de la capital andaluza, también afectados por la medida. "Invito a que cualquiera visite una Comisaría de Policía o por un Parque de Bomberos, y digan si creen que están en condiciones de un edificio público de la capital de Andalucía", ha apostillado al respecto.

Por ello, Sanz ha enmarcado que la medida responde a la necesidad de garantizar que los mencionados inmuebles públicos cuenten con un servicio de limpieza adecuado, aunque ello responda a la privatización de los mismos.

"Sí, supone una externalización de servicios municipales, evidentemente es una privatización, pero no es una novedad en este Ayuntamiento", ha dicho, asegurando que se mantendrán todos los empleos existentes y se seguirá creando empleo público.

Todo ello, ha subrayado Sanz, con el objetivo de que el servicio se preste con "mayor calidad", ya que actualmente, a su juicio, la limpieza y el mantenimiento de estos edificios "deja mucho que desear". Preguntado sobre si esta medida podría abrir la puerta a futuras externalizaciones de otros servicios, ha descartado esa posibilidad.

"Se trata de un problema endémico del Ayuntamiento de Sevilla, que se ha arrastrado durante años. Creo que ha llegado el momento de afrontarlo, por el bien de nuestros niños", ha concluido.

DESCONTENTO DE SINDICATOS: "NOS HA ENGAÑADO"

Por su parte, en una carta conjunta remitida a medios, consultada por Europa Press, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF Y USO-SPLS, han criticado la decisión del alcalde y han señalado que las justificaciones que han llevado al edil a llevar a cabo la misma "son falsas".

"El alcalde nos pidió en noviembre que aportáramos soluciones para el servicio de limpieza y, sin embargo, un mes después de entregarle un plan de acción serio y riguoso, nos da cita para dar carpetazo y anunciar la privatización del servicio", advierten.

Asimismo, añaden, a su juicio la decisión supone "el fin del futuro del sistema de empleados laborales en el Ayuntamiento de Sevilla. Recordamos que la puerta de entrada del personal en el Ayuntamiento son las oposiciones de peón".

Por ello, han anunciado la convocatoria de un Comité de empresa urgente para el lunes, 19 de enero, una ronda de contactos con diferentes empresas municipales y una Asamblea con la plantilla para "tomar medidas de presión que reviertan esta decisión".