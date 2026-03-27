Alcalde de Sevilla defiende los plazos de las obras del centro por los fondos europeos aunque señala que "afean un poco"

Estado de las obras del tranvibus en la plaza de la Encarnación de Sevilla por el paso de las cofradías en Semana Santa. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a defender este viernes los plazos establecidos para la realización de las obras del tranvibus en la plaza de la Encarnación y la calle Imagen, que han tenido que interrumpirse por la Semana Santa.

Como resultado de dichas obras, el Ayuntamiento ha habilitado un pavimento provisional de hormigón liso para garantizar la estabilidad del suelo en la plaza de la Encarnación. Asimismo, ha garantizado habilitar anchos de calzada superiores a los 8 metros en puntos clave de la calle Imagen, pese a la presencia de un cajón de obra.

"Se ha intentado que ninguna hermandad tenga que cambiar su itinerario y es verdad que estéticamente los cajones de obra en algunos puntos muy concretos afean un poquito", ha asegurado Sanz que ha vuelto a reseñar que la seguridad "está garantizada" en unas declaraciones antes los medios en su visita a los palcos de la plaza de San Francisco.

Sobre los plazos de las actuaciones, el primer edil ha defendido que las obras están sujetas a fondos europeos. "Si la obra no se acaba a tiempo, el Ayuntamiento tiene que devolver 22 millones de euros de fondos europeos. Sevilla no se puede permitir ese lujo", ha señalado.

Preguntado por esta cuestión, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, ha agradecido el esfuerzo del Consistorio y ha asegurado que el tema de las obras "está interiorizado por las cofradías".

"Salvo alguna pequeña molestia, en ocasiones estéticas, yo creo que es más que asumible y así lo han asumido todas las hermandades", ha afirmado.

El proyecto de construcción del carril bus segregado para el tranvibus Santa Justa-Plaza del Duque representa una inversión de 7.373.522 euros financiados por la Unión Europea-NextGenerationEU en el marco del apoyo a un transporte sostenible del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las obras, que comenzaron el pasado 18 de septiembre de 2025, avanzan según el cronograma previsto, según ha indicado el Consistorio.