El alcalde de Sevilla destaca el empuje a la vivienda protegida y califica a 2026 como "clave" para impulsar la limpieza

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una intervención en el Pleno, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este miércoles el desbloqueo de grandes proyectos de la ciudad que estaban sobre la mesa desde hace tiempo, el empuje a la vivienda protegida en 2025 y ha calificado este nuevo año, al que daremos la bienvenida en escasas horas, como "clave" para impulsar la limpieza en la ciudad. Además, ha afirmado que estudiarán peatonalizar La Campana "en fechas puntuales" y que la Avenida de la Constitución cuente con más arbolado en detrimento de los toldos.

Así lo ha afirmado en una entrevista en la cadena SER, donde el regidor ha realizado un balance de la gestión municipal en este año y ha destacado algunos de los retos más importantes que se presentan a corto y medio plazo para el Gobierno local. "Viendo la vida que en estos días tiene La Campana --por las obras del tranvibús, que conectará este punto con la estación de Santa Justa--, habrá momentos en la ciudad en los que habrá que cortar el tráfico en esta zona y dejar que sea el peatón quien se apodere de ella, por ejemplo fines de semana concretos". "Esos días puntuales, no habría problema en que el tranvibús se quedara en Ponce de León o un poquito más cerca".

En cuanto a los microparkings, el regidor ha señalado que "serán una realidad, seguramente, a lo largo de este 2026, en el que empezaremos a ver carteles de obra en ese sentido". En este ámbito, Sanz ha afirmado que hay algunas obras de reurbanización de calles que se han ralentizado, como en Castilla o Betis, "a la espera de que acaben otras más importantes, caso de Pagés del Corro".

Asimismo, Sanz ha manifestado su intención de reordenar la Avenida de la Constitución en beneficio del peatón, ante el riesgo de atropello por parte del tranvía, las bici o los patinetes "o de tropezarte con un velador". Al respecto, ha señalado que el carril bici del Paseo Colón podría ser una alternativa "clarísima" al existente en la avenida, con objeto de ganar espacio, y ha mostrado su preferencia por contar con más árbolado en esta zona antes que por la instalación de toldos en verano.

De los patinetes ha señalado que están a la espera de que los seguros de estos vehículos estén en vigor.

Sanz ha remarcado que se han puesto ya 16 primeras piedras de otras tantas promociones de vivienda pública dentro del plan que contempla unas 5.400 viviendas protegidas, "2.200 de ellas promovidas directamente por la empresa municipal Emvisesa y con 2.700 viviendas en construcción o con obra ya adjudicada".

TOLDOS EN LOS PUENTES

El alcalde de Sevilla ha confirmado que tanto el puente de San Telmo como el de Los Remedios contarán con toldos a lo largo de 2026. "No tiene sentido que estemos buscando sombras por toda la ciudad, incrementando la masa arbórea y que nos olvidemos de esos grandes puentes, que tienen muchísima vida durante todo el año y necesitan sombra ocho o nueve meses al año".

En cuanto a los toldos en la Avenida, Sanz ha dejado claro que si es posible mejorar ese proyecto "en función de todos los requisitos" de la Comisión Provincial de Patrimonio, se hará, y si no es posible mejorarlo, "no volveremos a tener esos toldos". "A lo mejor hay que plantearse la arboleda, que se perdió incomprensiblemente".

Por último, con respecto a la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja, cuestión incluida en el acuerdo presupuestario con Vox, Sanz ha señalado que se intenterá flexibilizar la norma y se estudiará el modelo que se aplica en Castellón, "pero todo lo que se haga tiene que estar dentro de la normativa europea. No vamos a hacer nada que esté fuera de la ley".

VÍDEO RESUMEN DEL AÑO EN REDES SOCIALES

En un vídeo publicado en redes sociales, el alcalde hace balance de su gestión al frente del Consistorio hispalense y subraya que en 2025 "hemos evidenciado nuestra apuesta decidida por sacar a Sevilla del abandono". Así, se refiere a "grandes proyectos en marcha", como el Distrito Tecnológico, Aeroespacial y Portuario, y, sobre todo, la rehabilitación de la barriada Martínez Montañez en el Polígono Sur y Los Pajaritos.

Sanz destaca la creación de nuevas líneas de Tussam, como la que une Sevilla Este con el Hospital Macarena, la renovación de 48 campos de césped artificial y la inversión en maquinaria de Lipasam por 240 millones, así como la iniciativa de los serenos, "que han venido para quedarse", pasando de 12 a 29 barrios, y de 18 a 50 agentes.

El alcalde también ha subrayado la instalación de ascensores para acabar con pisos cárceles, la creación de 220 plazas de policía y la mejora de todos los parques de bomberos.

"Decenas de nuevas rutas aéreas se han incorporado a la ciudad, batimos un récord cultural con el Festival de Cine, la Bienal de Flamenco o el primer Festival de Ópera de Sevilla", ha añadido el regidor. "Un año 2025 en el que es más que evidente que Sevilla está en marcha: las cifras y los datos lo avalan. Estamos haciendo realidad todos aquellos proyectos que llevaban demasiados años esperando", ha concluido.