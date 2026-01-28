El alcalde de Sevilla destaca la gestión del ICAS con "cifras históricas" en recaudación y bibliotecas municipales

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presenta los datos del ICAS. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto en valor este miércoles la gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) que ha calificado como "un motor de la actividad cultural de la ciudad" que se ha "revitalizado tras años de estar bloqueado".

Según datos que ha ofrecido el primer edil en una comparecencia ante los medios, el ICAS ha registrado un incremento del 45% en ingresos en taquilla desde 2022 hasta 2025. "Unas cifras históricas", ha asegurado Sanz que ha agradecido la gestión de los trabajadores del ICAS.

"Hoy, con los mismos medios, el mismo personal y la misma estructura, los resultados son radicalmente distintos. La diferencia ha sido la gestión: rigor, planificación y seguimiento", ha subrayado Sanz.

En esta línea, el alcalde ha señalado que el presupuesto de la entidad ha subido en 2025 hasta los 19,2 millones de euros, con una ejecución del 90%. Asimismo, ha destacado que se ha reducido el periodo medio de pago de 252,51 días a 11,56 días de media.

Sobre los espacios, Sanz ha puesto en valor el papel de la Real Fábrica de Artillería y el primer Festival de Ópera de la ciudad como impulsores del crecimiento. Por otro lado, ha confirmado que el Teatro Lope de Vega "estará listo antes de la bienal de flamenco de este año".

Por otro lado, el alcalde ha reseñado el impulso de las bibliotecas municipales con un incremento en el número de usuarios hasta los 129.156. Sanz ha señalado que en los últimos tres años, han subido los préstamos de libros (40%), las visitas (47%), las actividades complementarias (34%) y la inversión de actividades (111% hasta las 207.000 euros).

Asimismo, ha indicado que se han incorporado ocho nuevos bibliotecarios, "lo que ha permitido ampliar horarios, incluidas las tardes e inaugurar salas infantiles muy demandadas por los sevillanos".

SANZ PIDE RESPONSABILIDAD A LOS SINDICATOS POR LA LIMPIEZA

En otro orden de asuntos, el alcalde ha sido preguntado por la situación con los sindicatos acerca de las protestas anunciadas contra el plan del Ayuntamiento de externalizar el servicio de limpieza de los colegios de la ciudad.

Sanz ha vuelto a remarcar que la propuesta "no implica una reducción" del empelo público. "Nosotros vamos a seguir adelante con nuestro plan que busca incrementar el empleo público y mejorar la limpieza, no entiendo la protesta", ha afirmado.

En esta línea, Sanz ha pedido responsabilidad a los sindicatos ante las movilizaciones previstas durante las fiestas de primavera de la ciudad.

También sobre sindicatos, el alcalde ha señalado que hay avances para la aprobación de un nuevo reglamento de la Policía Local, en este sentido ha recordado que los sindicatos tienen que presentar una propuesta antes del 31 de enero. Asimismo, ha puesto en valor que "están haciendo lo que tenían que hacer" en relación con los RPT.

En paralelo, Sanz ha pedido al portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, que reclamen al Gobierno bajar el precio de la vivienda protegida, al hilo de las jornadas organizadas por el partido sobre la materia.

"Muñoz tiene mucho que aprender en materia de vivienda", ha afirmado Sanz que ha puesto en valor la construcción de más de mil viviendas de protección oficial en los últimos años, en comparación con las menos de cien puestas en marcha por la anterior administración socialista.