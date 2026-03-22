El alcalde de Sevilla destaca del pregón "la Semana Santa de los barrios" y la "rotunda defensa" del arte sacro

El pregonero de la Semana Santa, José Antonio Rodríguez, con su pregón en las manos, junto al alcalde, José Luis Sanz, en los camerinos del Teatro de la Maestranza. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado de forma muy positiva el anuncio de la Semana Santa realizado este domingo por el periodista José Antonio Rodríguez desde el atril del Teatro de la Maestranza. "Me ha parecido un auténtico 'pregonazo', magnífico. que pone en manifiesto que es un gran comunicador".

Así lo ha expresado el alcalde al término del pregón, un texto del que ha destacado el hecho de que se haya hablado de la Semana Santa de los barrios y la "rotunda defensa" realizada por el pregonero en pro del arte sacro sevillano.

"Un pregón por el que ha repartido a todos los rincones de Sevilla su fe, nuestra fe, y sobre todo ha repartido esperanza", ha añadido al respecto. "Lo que más me ha gustado es esa Semana Santa de barrio y su importancia, cómo está creciendo en los barrios de Sevilla, y cómo la Misión que hizo la Esperanza de Triana no enseñó esa otra realidad que no nos gusta ver, pero que tenemos la obligación de mejorar y de solucionar".

Por último, José Luis Sanz ha remarcado de la exaltación la "defensa rotunda y contundente" del arte sacro sevillano.