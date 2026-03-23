El alcalde de Sevilla llama a apostar por "la seguridad y la estabilidad" el 17M con Moreno al frente de la Junta

Archivo - El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz (d), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) en un desayuno informativo. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que el próximo domingo 17 de mayo, fecha de las elecciones andaluzas, "todos estamos convocados para seguir apostando por la seguridad y la estabilidad de una Junta de Andalucía que tiene un rumbo claro y decidido, con Juanma Moreno al frente".

Sanz ha hecho estas declaraciones en su cuenta de la red social 'X', pocos minutos después de que Moreno oficializara la convocatoria de los comicios al Parlamento andaluz.

En este contexto, el alcalde ha parafraseado las palabras del propio presidente del Ejecutivo andaluz: "sigamos avanzando en prosperidad".