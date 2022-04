El alcalde de Sevilla valora la "revolución" del AVE e insta a "no quedarnos en la añoranza del 92" y "mirar al futuro"

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha llamado la atención este jueves sobre la "revolución" que supuso para Sevilla la llegada del AVE a la capital hace hoy 30 años, pero ha pedido "mirar al futuro" y "no quedarnos en la añoranza de ese año 92" para seguir "apostando y articulando el Estado" en torno a la red de alta velocidad.

En declaraciones a los medios en el acto de conmemoración organizado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por las tres décadas del primer viaje del AVE Madrid-Sevilla con motivo de la Expo del 92, Muñoz ha reconocido su "satisfacción y orgullo" por el hecho de que Sevilla fuera objeto de una "decisión acertada y estratégica".

Fruto de ella, ha remarcado el primer edil, Sevilla ha sufrido una "transformación urbanística, turística y económica" que "sencilla y llanamente" no habría sido posible si la ciudad no hubiera sido elegida para el primer trazado del AVE en España. "La Sevilla que conocemos sería diferente" de no haber sido selecciones en su momento para el primer trayecto desde Madrid.

Antonio Muñoz ha recordado, por último, que Sevilla forma parte de la Red de Ciudades AVE, un organismo en el que se acuerda, entre otras cuestiones, un calendario de acciones promocionales, que en 2022 serán al menos 39, 18 de ellas internacionales. En cuanto a la promoción de la Red de Ciudades AVE en el extranjero, recientemente se ha planificado la asistencia a un mínimo de 16 ferias o eventos de carácter profesional en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, Italia, Portugal y el Sudeste Asiático.