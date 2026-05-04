El alcalde de Sevilla visita las 16 VPO del residencial La María que se entregan en junio de 2026

El alcalde visita las 16 VPO del residencial La María, con entrega prevista en junio de 2026. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las obras del Residencial 'La María', una promoción de vivienda protegida que contará con un total de 16 pisos y cuya entrega definitiva está prevista en junio de 2026.

La promoción incluye seis viviendas de dos dormitorios --una de ellas adaptada-- y diez pisos de tres dormitorios. En cuanto a las rentas, las primeras tendrán un alquiler de 450 euros mensuales, mientras que las otras se situarán entre los 530 euros para las de menor superficie y los 625 euros para las de mayor tamaño, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde ha remarcado "el esfuerzo inversor realizado para sacar adelante esta actuación", que asciende a un total de 3.117.780 euros. De esta cantidad, 1.560.842 euros han sido aportados por el Ayuntamiento de Sevilla; 764.565 euros proceden de los fondos europeos Next Generation y 792.373 euros corresponden al Plan 20.000.

"Seguimos trabajando para ampliar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a un hogar digno a los sevillanos, especialmente a quienes más lo necesitan", ha concluido el alcalde.

En este contexto, el alcalde ha subrayado el avance que está experimentando la ciudad en materia de vivienda protegida. "Hemos pasado de 4.605 a 6.134 viviendas de protección oficial en Sevilla, lo que refleja un impulso claro y decidido por ampliar la oferta de vivienda asequible", ha abundado al respecto.

En este sentido, Sanz ha recordado que de ese total, 2.202 viviendas corresponden a Emvisesa, con 346 ya entregadas, 1.163 en construcción, varias en licitación y 691 adjudicadas en R1 Fibes.

NUEVA CONVOCATORIA TEJARES-TRIANA

Del mismo modo, Emvisesa ha puesto en marcha una nueva convocatoria para adjudicar 24 viviendas protegidas en régimen de alquiler en el distrito Triana. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Vive de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030, dentro del régimen general, y está dirigida a unidades familiares cuyos ingresos no superen 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Las viviendas se ubican en la promoción Residencial Tejares-Triana, compuesta por un total de 24 inmuebles: cuatro de dos dormitorios, 18 de tres dormitorios --dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida-- y dos de cuatro dormitorios, destinados a familias numerosas. El conjunto residencial dispone, además, de plazas de garaje y trasteros.

En este sentido, las solicitudes deberán presentarse a través del formulario habilitado por Emvisesa entre el 4 y el 10 de mayo de 2026.