El alcalde de Sevilla visita las Hermandades de Vísperas del Sábado de Pasión antes de sus estaciones de penitencia

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visitando las hermandades del Sábado de Pasión. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado durante la mañana de este Sábado de Pasión distintos templos y enclaves de la ciudad para acompañar a varias hermandades de vísperas en las horas previas a su salida procesional y desearles una buena estación de penitencia. Así, Sanz ha destacado que "las hermandades de vísperas representan de una manera muy especial el pulso de los barrios de Sevilla, la implicación de sus vecinos y esa forma tan nuestra de vivir la fe, la convivencia y la ilusión en los días previos a la Semana Santa".

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el transcurso de la jornada, el alcalde ha estado junto a la Hermandad de Padre Pío, la Hermandad de San José Obrero, la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, la Hermandad del Divino Perdón, la Agrupación Parroquial de la Humildad y la Hermandad de la Milagrosa, compartiendo con hermanos y vecinos una de las jornadas más esperadas en muchos barrios de la ciudad en la antesala de la Semana Santa.

En este contexto, el primer edil ha señalado que "este Sábado de Pasión vuelve a poner de manifiesto la fuerza de unas corporaciones que se han hecho imprescindibles en la vida de muchos barrios y que forman ya parte esencial de la antesala de la Semana Santa en nuestra ciudad"