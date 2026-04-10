El alcalde de Sevilla visita el nuevo parque infantil de Sevilla Este con más de mil metros cuadrados de superficie

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el parque infantil singular de la calle Fernanda Calado Rosales, en Sevilla Este. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este viernes el parque infantil singular de la calle Fernanda Calado Rosales, en Sevilla Este, un nuevo espacio de juego ya ejecutado que ha supuesto una inversión de 518.233 euros.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la actuación, desarrollada a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha permitido habilitar un recinto tematizado en torno a la aviación, con una superficie superior a los mil metros cuadrados.

El parque se distribuye en dos zonas de juego adaptadas a diferentes edades y capacidades. Su diseño incorpora, entre otros elementos, un gran avión accesible, una torre de control, áreas de juego simbólico y otros recursos pensados para favorecer la imaginación, la interacción y el uso compartido del espacio por parte de los menores.

Durante la visita, el alcalde ha señalado que este nuevo parque "pone a disposición de las familias de Sevilla Este un espacio de juego amplio, accesible y adaptado a diferentes edades y capacidades". Asimismo, ha destacado que "esta gran zona infantil responde a criterios de seguridad, accesibilidad y uso compartido, y este parque incorpora esos elementos en un entorno preparado para el disfrute cotidiano de los menores".

Desde el punto de vista técnico, el recinto ha sido diseñado con criterios de accesibilidad universal y seguridad, con rampas, plataformas amplias, itinerarios accesibles y juegos a nivel de suelo que permiten el uso autónomo por parte de menores con distintas capacidades.

El conjunto dispone además de pavimento continuo amortiguador y tematizado, contraste cromático y elementos de estimulación motora, cognitiva, sensorial y social, incluidos paneles braille y juegos inclusivos integrados en el recorrido.

Esta actuación se integra en el programa de renovación y mejora de áreas infantiles. Dentro de este mismo ámbito, ya se ha ejecutado también el parque infantil singular del Paseo de Europa, con una superficie aproximada de 1.300 metros cuadrados.

Además, ya han concluido las actuaciones de la Buhaira, Graham Bell, la plaza Farmacéutica Margarita González y la calle Japón, todas ellas dentro del programa de mejora de parques infantiles con juegos inclusivos.