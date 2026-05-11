El alcalde de Sevilla visita la Plaza de la Fuensanta tras su renovación integral y el nuevo arbolado

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz visita la Plaza de renovación de la Plaza de la Fuensanta de Sevilla Este tras su renovación. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este lunes la Plaza de la Fuensanta de Sevilla Este para comprobar los resultados de las obras de renovación que han dotado a este enclave, integrado en el entorno de Andalucía Residencial, con nuevo asfalto e itinerario peatonal, además de la plantación de 25 árboles.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, estas obras realizadas entre la Gerencia de Urbanismo y Parques y Jardines y que concluyeron a finales de 2025, han contemplado una "mejora integral del espacio" y la renovación del asfalto y pavimento, ampliando las plazas de aparcamiento y mejorando la seguridad vial en toda la zona, así como la renovación integral del arbolado tras una inversión de 24.037,81 euros.

En este sentido, Sanz ha destacado que la plaza ahora es "más transitable para peatones" gracias a la ampliación de acerados y reposición de pavimentos en mal estado, además de esta manera "mejorar la estética del entorno y hacerlo más agradable a vecinos y visitantes".

CELDAS PARA FAVORECER EL CRECIMIENTO DE LOS ÁRBOLES

Por otro lado, el Consistorio, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha realizado una intervención, ya realizada en otros puntos de la ciudad, que ha consistido en la instalación de 14 celdas estructurales destinadas a garantizar el correcto desarrollo de gran parte de los 25 árboles que se han plantado en la Plaza de la Fuensanta.

Las celdas estructurales son sistemas innovadores que han permitido crear un espacio subterráneo en el que las raíces de los árboles crecen de forma ordenada y con acceso a aire, agua y nutrientes, sin dañar las superficies urbanas. Además, estas estructuras cuentan con una gran resistencia, ya que son capaces de soportar hasta 25 toneladas de peso, lo que posibilita que los vehículos puedan aparcar sobre ellas sin afectar al arbolado.

Junto con la instalación de alcorques adecuados, este sistema garantiza que el arbolado urbano pueda desarrollarse en condiciones óptimas y duraderas. Los ejemplares que existían en esta ubicación, plantados hace más de 40 años de forma inadecuada sobre un terreno de albero --un sustrato "muy perjudicial" para el arbolado--, nunca pudieron desarrollarse en condiciones adecuadas.

Asimismo, el regidor ha apuntado que la baja calidad del suelo y la falta de espacio provocaron "que sus raíces se expandieran bajo el pavimento, ocasionando daños en el asfalto y las aceras". Con el inicio de las obras de reurbanización, se comprobó que los árboles habían desarrollado todo su sistema radicular bajo la solería y, al retirarla, quedaron sin estabilidad, lo que "obligó a su retirada para evitar riesgos".