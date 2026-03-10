Por Andalucía exige a Junta "una investigación" tras informe de la UCO sobre reforma del estadio de La Cartuja

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en una fotografía de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía la apertura de "una investigación interna" tras los informes de la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúan al exsecretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, quien lo fue entre febrero de 2019 y agosto de 2022, entre los posibles beneficiarios del cobro de comisiones por las obras de adecuación del estadio de La Cartuja en Sevilla para ser sede de la Eurocopa de fútbol.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Maíllo ha considerado que esa indagación endógena debe ayudar a vislumbrar "cuáles fueron las actuaciones y si hay más implicados en el Gobierno andaluz" y a partir de las conclusiones de ese trabajo "asumir las responsabilidades políticas que se deriven de ellos".

Ha precisado el líder federal de IU que "un informe de la UCO no es una sentencia de un juez", sí que ha apelado a los precedentes donde "el Partido Popular siempre utiliza los informes de la UCO como sentencias judiciales".

Con esa perspectiva ha invitado a este partido a que "con toda esa hiperventilación con la que responden" habitualmente hagan uso de ella en este caso, de manera que "sería bueno que el Partido Popular se aplicara el mismo criterio con los informes de la UCO y dándolo por sentado".

Ha precisado que "nosotros somos prudentes" por cuanto ha apuntado que del trabajo de la UCO aparecen "indicios" y ha instado a "seguirse investigando", pero de igual forma ha sostenido que "es muy grave lo que se plantea".

"Me gustaría que el Partido Popular actuara como actúa siempre", ha insistido Maíllo, convencido de que en ese caso "debe expulsar ya de su fila ese director general", además de esa investigación en el seno de la Junta sobre su actuación.

TONI VALERO: "CORRUPCIÓN Y PP VAN DE LA MANO"

En esta misma línea que el líder federal el coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha aseverado al hilo de este asunto "gravísimo" que "no hay Partido Popular bueno", y que "corrupción" y PP "van de la mano".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el dirigente de IU ha subrayado que, "en plena pandemia, cuando muchas familias andaluzas tenían dificultades para pagar la guardería, el Gobierno andaluz" presidido por Juanma Moreno "decidió desviar cinco millones de euros" de "dinero público que estaba destinado a ayudas para la escolarización de niños de hasta tres años" de edad.

Toni Valero ha censurado que dicho dinero fue "a financiar obras en el Estadio de la Cartuja" de Sevilla, que "hoy están bajo investigación de la Guardia Civil en el marco del caso de la Federación (Española) de Fútbol" en la etapa en la que la dirigía Luis Rubiales, y mientras que, paralelamente, "las escuelas infantiles denunciaban retrasos en los pagos y muchas tuvieron que endeudarse para sobrevivir".

El coordinador de IU Andalucía ha criticado que el Gobierno de Moreno "decidió que lo prioritario no eran las familias, no eran los niños", sino que "era un estadio", y ha finalizado sentenciando que, desde la coalición Por Andalucía, en la que se integra Izquierda Unida, "vamos a desterrar las prácticas corruptas que lleva siempre el Partido Popular allá donde gobierna".