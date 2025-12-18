Aplazado al martes 23 el Pleno de presupuestos de Sevilla mientras PP y Vox siguen negociando un acuerdo para aprobarlos

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla que abordará la aprobación de los presupuestos municipales para 2026 ha sido aplazado para el martes 23 de diciembre, cuando estaba previsto para el viernes 19. Todo ello a la espera de que se cierre un posible acuerdo entre el PP y Vox.

Fuentes municipales han indicado que se trata de una "cuestión de forma y tiempo" debido a la falta de una serie de "ajustes y aspectos técnicos".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confirmaba este lunes que el gobierno municipal había aceptado la mayoría, un total de 16, de las enmiendas presentadas por Vox a las cuentas municipales. Asimismo, defendía la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido, como así ocurrió el pasado año.

"Me parece una buena postura por parte tanto del Partido Popular como de Vox de alejarse de los temas que nos separan y de acercarnos en los temas que nos unen para garantizar la estabilidad y que esta ciudad tenga un presupuesto en el 2026", ha afirmado.

Por su parte, Vox ha pedido este martes "evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad" y "dejar sin efecto" la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja para dar su visto bueno a las cuentas.

La portavoz de la formación, Cristina Peláez, ha agradecido "la actitud" del gobierno municipal tras aceptar la mayoría de las enmiendas aunque ha asegurado que el apoyo "no está garantizado".

Por otro lado, PSOE y Con Podemos-IU han anunciado sendas enmiendas a la totalidad. Los socialistas han lamentado la "deficiente gestión" del Ayuntamiento, que ha derivado en un "deterioro de los servicios públicos, el abandono de los barrios y el caos entorno a la movilidad y al conjunto de obras".

Asimismo, Izquierda Unida ha calificado el presupuesto como "no fiable ni justo". Su portavoz, Ismael Sánchez, ha indicado que las cuentas "no están construidas sobre previsiones de ingresos con riesgos relevantes, no garantiza la sostenibilidad de la inversión sin endeudamiento y, además, incorpora una agenda ideológica que recorta derechos".

En esta línea, Podemos Sevilla ha asegurado que son unas cuentas "profundamente regresivas, antisociales y condicionadas por la agenda ideológica de la ultraderecha".

PP y Vox alcanzaron un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025.Este pacto recogía un estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte y la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva de impuestos como el IBI y la construcción de 500 viviendas nuevas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario.

En caso de no aprobarse las cuentas el próximo martes, se abre la posibilidad a una cuestión de confianza vinculada al presupuesto. Si tampoco saliera adelante esa propuesta, los grupos tendrían un mes para formalizar una moción de censura, si tampoco sale adelante las nuevas cuentas quedarían prorrogadas de forma automática.