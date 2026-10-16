Aprobado el Estudio de Detalle para reurbanizar el entorno del Estadio de La Cartuja de Sevilla con cuatro nuevos viales

Archivo - Imagen de recurso de bras en el exterior del Estadio de la Cartuja. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el estudio de detalle de las dos parcelas dotacionales anexas al Estadio de la Cartuja, promovido por la propia sociedad de gestión del Estadio, propietaria de dicho espacio y que lo dotará de cuatro nuevos viales de acceso.

Según ha detallado el portavoz municipal, Juan Bueno, durante una atención a medios posterior a la Junta de Gobierno local, la propuesta aprobada inicialmente ha definido la división de estas dos parcelas con un espacio de 167.278 metros cuadrados en cuatro parcelas de superficie aproximadamente similar que permitirán la creación de un viario que comunique interiormente las nuevas parcelas y conecte con el viario existente.

De esta manera, todas las parcelas mantendrán el uso de equipamiento deportivo con una edificabilidad total de más de 391.000 metros cuadrados de techo y ha diseñado una red de casi 33.500 metros cuadrados de viales para comunicar las parcelas y su entorno.

Además, este diseño se complementará con una nueva rotonda de enlace, que conectará todo este nuevo entramado interior directamente con la SE-20, tanto por el suroeste como por el noreste para dar más fluidez a la salida y entrada a la zona.

En este sentido, Bueno ha señalado que el objetivo es "mejorar los accesos, la fluidez del tráfico y la conexión a un recinto que, en los últimos años, se ha convertido en un referente deportivo y cultural, y que está llamado a ser también uno de los epicentros del Mundial de 2030". "Siempre hemos defendido desde este gobierno municipal que era necesaria una remodelación de los accesos al recinto para adaptarse a la afluencia masiva de público que se registra en cada partido o en cada concierto", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que esta aprobación es "un paso más" para dar "solución definitiva" a la movilidad en el entorno del Estadio de la Cartuja, "que ha mejorado sensiblemente en los últimos encuentros deportivos y eventos culturales gracias a la reordenación de la movilidad en las principales vías del entorno y de Sevilla TechPark".

El siguiente paso será que una vez se publique el documento en el Boletín Oficial de la Provincia, entrará en fase de información pública de 20 días.