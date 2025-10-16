Aprocom afea las acusaciones sindicales y defiende su compromiso con la negociación del Convenio del Comercio de Sevilla

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la concentración sindical celebrada este jueves por la paralización de la negociación del Convenio Colectivo Provincial del Comercio de Sevilla, la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) ha expresado su rechazo a las acusaciones vertidas durante el acto, las cuales, según afirma, "no reflejan la realidad del proceso negociador ni la actitud que esta Patronal ha mantenido desde la constitución de la Mesa Negociadora".

En este sentido, Aprocom ha recordado en una nota que desde la constitución de dicha mesa en noviembre de 2024, ha participado de forma "activa y constante en todas las reuniones, tanto oficiales como extraoficiales", evidenciando así su "plena disposición y compromiso con la consecución de un nuevo marco regulador de las condiciones laborales en el sector".

"Esta actitud proactiva contrasta con la desidia y falta de implicación mostrada por los grandes operadores nacionales y multinacionales, así como con la posición de bloqueo adoptada por otra organización empresarial, originaria de fuera de Andalucía, que afirma representar a dichos operadores pero que, hasta la fecha, no ha acreditado dicha representatividad", ha afirmado la Confederación.

Asimismo, Aprocom ha asegurado que "no ha escatimado esfuerzos para, junto con los representantes de la parte social y la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), procurar alcanzar un acuerdo tanto con la patronal nacional de los grandes operadores, que no ha mostrado interés alguno, como con la otra organización antes mencionada, respecto de algunos escollos de la negociación, sin que ello haya sido posible".

En este contexto, la Confederación ha reiterado su compromiso con la búsqueda de soluciones "realistas y adaptadas" a la representatividad del comercio sevillano, manifestando su disposición a explorar vías que "permitan una regulación equilibrada y viable de las relaciones laborales en el sector".

Por ello, ha subrayado que, aunque respeta el derecho a la protesta, rechaza la manifestación sindical celebrada, al considerar que "desvirtúa la realidad del proceso negociador". Asimismo, ha señalado que, pese a las reiteradas invitaciones de Aprocom para que los grandes operadores se incorporen a la mesa negociadora patronal, no se ha recibido respuesta alguna. En este sentido, ha instado a dichos operadores a "reconsiderar" su postura y a participar en la mesa, como "muestra de responsabilidad ante la negociación del Convenio".

Asimismo, la Confederación ha hecho un llamamiento a "la serenidad y al rigor", solicitando que "no se distorsione la información ni se difundan mensajes que solo generan confusión entre los trabajadores y empresarios del sector". Finalmente, ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los comerciantes de Sevilla, recordando que la organización "continúa comprometida con la defensa de sus intereses y con la construcción de un marco laboral justo, equilibrado y sostenible".