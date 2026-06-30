Arranca en Sevilla la puesta en marcha del plan municipal para fomentar el uso residencial permanente en Casco Antiguo

Archivo - Viviendas de uso turístico en el Casco Antiguo de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes la puesta en marcha del 'Plan Sevilla Centro Vivo', que tiene como objetivo fomentar el uso residencial permanente en el Casco Antiguo.

Se trata, según ha detallado el Consistorio, de un instrumento transversal mediante el cual la Gerencia de Urbanismo, Emvisesa, la Delegación de Hacienda y el distrito Casco Antiguo implantarán medias para incrementar la oferta de vivienda de alquiler destinada a residencia habitual y permanente.

La producción se hará mediante promoción pública de Emvisesa, colaboración público-privada, concursos de derecho de superficie, permutas y cualquier otra fórmula de gestión que permita agilizar la ejecución de las actuaciones.

Entre las medidas de este plan se encuentran fomentar la construcción de nueva vivienda en aquellos lugares del centro histórico, fomentar la rehabilitación de edificios vacíos, parcialmente ocupados, promociones inacabadas o viviendas vacías y dedicar edificios del patrimonio inmobiliario municipal para incrementar la oferta de vivienda permanente.

De igual forma, el plan promoverá nuevas formas de residencia adaptadas a la evolución demográfica, implementará incentivos urbanísticos, fiscales y económicos para fomentar la vivienda permanente y protegerá el comercio tradicional.