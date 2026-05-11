La Asociación de Fibromialgia de Alcalá (Sevilla) celebra sus XXIV Jornadas Anuales para "visibilizar" esta patología

La Asociación de Fibromialgia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra sus XXIV Jornadas Anuales - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Fibromialgia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra sus XXIV Jornadas Anuales con un programa de actividades que tiene como objetivo "reafirmar el papel papel vital de la asociación como red de apoyo para quienes conviven con esta patología crónica, ofreciendo un espacio de visibilidad y encuentro en distintos puntos clave del municipio".

Según ha asegurado el Consistorio en una nota de prensa, las actividades comenzaron el pasado sábado 9 de mayo en el Salón de la Casa de la Cultura, durante el desarrollo del tradicional Maratón de Reiki. Esta actividad, busca ofrecer a los asistentes una "vía de relajación y alivio del dolor a través de esta terapia complementaria, en un ambiente de calma y acompañamiento".

Durante la jornada de este lunes, la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha asistido al Centro de Servicios Sociales, donde se han celebrado una serie de ponencias técnicas destinadas a profundizar en el conocimiento de la enfermedad.

El cierre de las jornadas será este martes, 12 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Fibromialgia, en el Centro de Servicios Sociales y con un programa que invita a la participación ciudadana que incluye, entre otros, un desayuno saludable o la lectura del manifiesto.