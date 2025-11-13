El Ateneo de Sevilla recibe a las bandas y agrupaciones musicales que acompañarán al Heraldo Real y a los Reyes Magos

Archivo - Varias carrozas durante la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla avanza en los preparativos para la próxima Cabalgata de Reyes Magos y a pocos días de que se descubra el cartel anunciador de esta Fiesta Mayor, la Docta Casa ha recibido a las bandas y agrupaciones musicales que acompañarán tanto al Heraldo Real como a Sus Majestades los Reyes Magos el próximo mes de enero.

En una reunión celebrada este miércoles, el presidente ateneísta, Emilio A. Boja Malavé; el director y el coordinador de seguridad de la Cabalgata, Manuel Sainz y Pedro Lissén, respectivamente, han recibido a los representantes de las diferentes entidades musicales para oficializar la firma de los convenios de colaboración, informa en un comunicado.

De este modo, el séquito del Heraldo Real vendrá precedido por la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, siendo la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras) la encargada de cerrar el cortejo.

En cuanto a la Cabalgata, será la Agrupación Virgen de los Reyes la encargada de abrir el cortejo; le seguirá su banda juvenil, en la Estrella de la Ilusión; la Agrupación María Santísima del Rocío (juvenil de la Redención) junto a la carroza de Palas Atenea; Sagrada Presentación irá con el Gran Visir, y la Agrupación Musical María Santísima de las Angustias Coronada (juvenil de Los Gitanos) acompañará con sus sones al Rey Melchor.

El Mago de la Fantasía irá con la Centuria Romana Juvenil; el Rey Gaspar llevará a la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza; y el el Rey Baltasar tendrá como acompañamiento la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras).