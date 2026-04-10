Atropellado un menor en el barrio de Triana (Sevilla) que necesita maniobras de reanimación en el lugar

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha sido atropellado en la tarde de este viernes en el barrio de Triana, en Sevilla capital. Su estado actual se desconoce, aunque los servicios sanitarios han tenido que practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del suceso.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, la primera de varias llamadas alertando del incidente se ha recibido en torno a las 20,45 horas, en las que los testigos informaban de que un niño de seis años había sido atropellado en la calle Lucas Cortés.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Centro de Coordinación Operativa y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios desplazados han confirmado que ha sido necesaria la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar, si bien por el momento se desconoce su evolución.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha informado a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia, de que se han producido cortes de tráfico en la zona y se han activado desvíos para regular la circulación.