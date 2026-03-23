Avanza la rehabilitación del Lope de Vega en Sevilla con una inversión de 9,5 millones para su reapertura en septiembre

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita las obras de rahabilitación del Teatro Lope de Vega. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las obras de rehabilitación del Teatro Lope de Vega, donde ha podido comprobar el avance de una intervención integral que "permitirá recuperar para la ciudad uno de sus espacios culturales más emblemáticos, tras años de abandono y su clausura como medida de seguridad y prevención tanto para el público como para las compañías y artistas".

Sanz ha señalado que "cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos un teatro totalmente abandonado. Hoy, tres años después, los sevillanos van a recuperar con todo su esplendor su teatro más querido, uno de los más bellos de España y emblema de la Sevilla de 1929", según ha indicado el Consistorio en una nota.

Asimismo, el primer edil ha destacado que esta actuación "no es una intervención cualquiera", ya que supone la recuperación de "uno de los grandes símbolos del teatro español y uno de los espacios escénicos más bellos de Europa", integrado en un conjunto único junto al Casino de la Exposición.

En este sentido, Sanz ha subrayado que "el Lope de Vega se va a convertir en el gran teatro del sur de España, dotado con los sistemas técnicos más avanzados y preparado para acoger grandes producciones nacionales e internacionales".

MÁS DE 9,5 MILLONES DE EUROS

El Ayuntamiento ha señaladoq que la inversión total supera los 9,5 millones de euros, de los cuales 3,3 millones corresponden a actuaciones impulsadas por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y el área de Edificios Municipales, mientras que 6,3 millones se destinan a la transformación integral del entorno urbano por parte de Urbanismo. Dentro de los 3,3 millones, más de 1,7 millones son aportados por el ICAS y cerca de 1,6 millones por Edificios Municipales.

En cuanto a las actuaciones ya ejecutadas, el ICAS ha invertido 707.434 euros en la modernización del teatro, incluyendo la instalación de un nuevo sistema de sonido valorado en más de 200.000 euros, la digitalización de equipos, un sistema de control de cargas escénicas por radio (96.000 euros), la sustitución de la iluminación de sala y de la lámpara monumental, la limpieza de la cúpula interior y la renovación de proyectores bifocales.

Actualmente, se encuentran en ejecución o previstas entre los meses de junio y agosto intervenciones por valor de 976.137 euros, destinadas a la reparación del patio de butacas, palcos y paraíso, así como a la pintura interior del edificio, con una inversión superior a 450.000 euros.

Asimismo, se están destinando 186.462 euros a nuevos entretelados en suelos, palcos, pasamanos y cortinajes, además de 36.300 euros para la restauración de cortinas ornamentales y 33.707 euros para la adquisición de un nuevo sistema de iluminación (dimmer).

Por su parte, el área de Edificios Municipales está ejecutando inversiones cercanas a 1,6 millones de euros, entre las que destacan casi 600.000 euros para la sustitución de la carpintería interior, 343.600 euros para la instalación del telón cortafuegos y 223.848 euros para el nuevo montacargas del escenario.

A ello se suman más de 200.000 euros en obras de mantenimiento y mejora, que incluyen la impermeabilización de cubiertas, la reparación de la red de saneamiento, la sustitución de bajantes, la reforma integral de aseos, trabajos de pintura, limpieza y adecuación general del edificio.

En paralelo, el proyecto contempla además la transformación integral del entorno del teatro y del Casino de la Exposición, con una inversión prevista de 6,3 millones de euros, cuyo inicio está programado para junio de 2026 y un plazo de ejecución de 13 meses, hasta julio-agosto de 2027.

Esta actuación incluirá la creación de un auditorio al aire libre, la plantación de 126 nuevos árboles, nuevos recorridos peatonales, mobiliario urbano, mejora de cerramientos y la renovación y ampliación de acerados en calles como Palos de la Frontera y La Rábida, priorizando la accesibilidad y el tránsito peatonal.

Por otro lado, se modernizarán las redes de saneamiento y el alumbrado público mediante tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la seguridad nocturna.

El alcalde ha asegurado que la reapertura del teatro está prevista en septiembre, con la Bienal de Flamenco de Sevilla, "el evento más importante del flamenco del mundo", lo que permitirá "devolver a Sevilla su gran teatro en el mejor momento posible, reforzando nuestra posición como capital cultural y demostrando que gracias a este gobierno, Sevilla recupera su patrimonio, sus espacios y su ambición cultural".