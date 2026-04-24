Avanzan las obras del Centro de Adultos Diamantino García de Alcalá (Sevilla): "Será un referente en esta enseñanza"

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez durante su visita a las obras de reforma integral del Centro de Adultos Diamantino García - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado de que las obras de reforma del Centro de Adultos Diamantino García avanzan "a buen ritmo". La intervención contempla una amplia obra de renovación y mejora, que "va a poner a punto la instalación para que se convierta en un referente en esta enseñanza en Alcalá, y que pueda ofrecer un servicio como se merecen nuestros adultos y mayores que son nuestra prioridad".

Así lo ha trasladado la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, en una nota de prensa emitida por el Consistorio, tras realizar una visita a las instalaciones, acompañada del delegado de Hábitat Urbano, David Delegado, y otros miembros Equipo de Gobierno.

La obra contempla la intervención integral en todas las edificaciones para poder contar con un total de 593 metros de instalaciones. Además, los dos edificios quedarán unidos a través de un pasillo de nueva construcción que quedará cubierto. El aforo del centro será de 225 personas.

Para ello, se han demolido los muros, se trabaja ya en las nuevas instalaciones de saneamiento y fontanería, rehabilitación de cubiertas, impermeabilización, carpintería, herrajes, sistemas de seguridad y emergencia, elementos de reducción de consumo energético. También se está realizando el nuevo cerramiento de la parcela, el arreglo de los exteriores, plantaciones y la colocación de riego por goteo. Una vez finalizada la intervención, el edificio contará con cinco aulas, un salón de actos e instalaciones de gestión, como despachos.

La reforma del Diamantino García, con más de 50 años de antigüedad, ha sido calificado por la primera edil como "uno de los compromisos del Gobierno municipal" y forma parte del Plan de Barrios como una acción "prioritaria por su repercusión para la comunidad educativa y para los habitantes de la barriada".

El proyecto cuenta con una inversión es de más de 700.000 euros con cargo al Plan Sevilla 107 de la Diputación Provincial, que en total en Alcalá supone una inversión de 2,4 millones de euros.