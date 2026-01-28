El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destaca las actuaciones de mejora en el Museo del municipio

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, en el museo del municipio. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, ha destacado este miércoles las últimas actuaciones de mejora en las instalaciones del Museo del municipio, con el objetivo de "reforzar el confort de las personas usuarias y avanzar en el adecuado mantenimiento del edificio".

Entre las actuaciones realizadas, ha señalado la reforma integral de los aseos, tanto de señoras como de caballeros, "mejorando su funcionalidad y estado general". Asimismo, se ha intervenido en el muro del pasillo que da al Parque Centro, donde se han ejecutado trabajos específicos para la eliminación de humedades, "contribuyendo a una mejor conservación del inmueble".

A estas mejoras se suma la sustitución de cuatro equipos de aire acondicionado que no se encontraban operativos, una actuación especialmente relevante de cara a los meses de verano, que "permitirá disfrutar del Museo en condiciones térmicas adecuadas tanto para el público como para el personal".

Por su parte, Rivas ha asegurado que estas intervenciones "responden al compromiso municipal de cuidar los espacios culturales de la ciudad, garantizando unas instalaciones dignas, funcionales y preparadas para el uso cultural continuado".