El Consistorio de Alcalá de Guadaíra abre el plazo para solicitar subvenciones educativas

Imagen de recurso de la biblioteca de un instituto de Secundaria - JUNTA

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra continúa apoyando la educación respaldando económicamente proyectos educativos que fomenten "no sólo el nivel de competencias y capacidades del alumnado, sino la cohesión, la tolerancia y convivencia, valores de desarrollo positivo para los jóvenes e incluso el conocimiento de la propia localidad". Para ello, del 17 de abril al 8 de mayo abre el plazo de solicitud de la convocatoria de las subvenciones 2026 de concurrencia competitiva de la Delegación de Educación por un global superior a los 123.000 euros.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, concretamente, se trata de tres líneas. Línea 1 (subvenciones a actividades educativas complementarias y extraescolares a través del Consejo Escolar Municipal con 18.000 euros); línea 2 (subvenciones a actividades educativas complementarias y extraescolares a propuesta de la Delegación de Educación con 15.235,40 euros).

Por último, línea 3 (subvenciones a proyectos socioeducativos de lucha contra el absentismo y abandono escolares a través de las Ampas de centros de secundaria con 90.000 euros.

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha anunciado el plazo recordando que "seguimos trabajando en el modelo de sociedad que queremos, y esta iniciativa es una muestra más de la apuesta municipal por la educación pública de calidad basada en la difusión de valores sociales positivos y responsables, la igualdad de oportunidades, en el apoyo a los equipos docentes y el desarrollo personal y social de los estudiantes más allá de las actividades académicas".

Asimismo, ha señalado que "sin estas subvenciones, muchas de las iniciativas que apoyamos, en torno a unas 50 al año, no podrían realizarse".

Por su parte, el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha explicado que los objetivos de las subvenciones de las líneas 1 y 2 son "múltiples" y van dirigidos a los centros educativos, las Ampas, las asociaciones de alumnos y, en el caso de la línea 2, también a asociaciones no lucrativas para proyectos educativos.

"Estas subvenciones ayudan a desarrollar iniciativas de coeducación, inclusividad, igualdad, tolerancia y convivencia, conservación del medio ambiente, a promover hábitos de vida más sostenibles y saludables, y a ampliar el conocimiento de la historia local", ha expuesto.

De este modo, cada año se subvencionan desde periódicos escolares, a huertos, aulas de historia y arte, actividades de promoción de las ciencias, talleres literarios y de teatro, iniciativas de nutrición, de medioambiente, de inclusión, de igualdad e inclusividad, etc. Además de los centrados exclusivamente en tradiciones e historia de Alcalá como el pan, el carnaval, o el patrimonio local.

"Estos proyectos demuestran que en los centros educativos se realiza un amplio trabajo más allá de las clases, introduciendo aspectos importantes para el desarrollo personal de los menores de forma transversal con una trayectoria de iniciativas muy bien elaboradas", ha concluido el delegado.

Igualmente, Chain ha destacado la importancia de la línea 3 para la convivencia en los centros de secundaria y la incentivación a los jóvenes para el estudio como forma de labrarse el mejor futuro.

Por último, las subvenciones a las Ampas de secundaria han servido para poner en marcha proyectos que, además, favorecen desde la autoestima de los estudiantes, la gestión emocional, su potencial y capacidades para ponerse metas educativas y posteriormente laborales, la resolución de conflictos, la igualdad y el pensamiento crítico, ofreciendo igualmente apoyo y formación al profesorado y a las familias.