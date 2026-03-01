El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) fomenta nuevos espacios urbanos al aire libre para la convivencia vecinal

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto una nueva plaza junto al Centro Cívico Cultural Sur que la vecindad ha podido estrenar este fin de semana con motivo de las fiestas por el Día de Andalucía.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha manifestado en este propio espacio que se trata de un lugar de encuentro y convivencia para todos los vecinos del Campo de las Beatas, "que se va a llenar de vida día a día y que será un punto de socialización de este barrio que tanto está creciendo". Por ello, con vistas futuro, cuenta además con una nueva zona de aparcamientos, arbolado y bancos.

Por su parte, Jiménez ha expresado que "fomentar los espacios peatonales para propiciar el encuentro ciudadano es una filosofía que estamos desarrollando en toda la ciudad, en cada dotación de nuevas infraestructuras o remodelación urbanística". De hecho, en este mismo Distrito Sur, se está desarrollando un nuevo bulevar urbano diseñado para ser el eje de convivencia de toda la zona de desarrollo circundante situada entre el Complejo Deportivo Sur, la carretera de Dos Hermanas y la calle Habana.

Tanto en el centro urbano, como en otros distritos se pone en práctica esta estrategia, como en el reciente espacio rehabilitado como plaza con aparcamiento subterráneo junto a la Plaza del Duque, o el que está en marcha en el entrono de la Casa de la Juventud, también con área peatonal para el encuentro ciudadano y dotación de aparcamiento público.

En la zona este, frente a la rehabilitación del Centro Cívico Media de Haro igualmente se recuperó un solar para convertirlo en una plaza de encuentro que ha supuesto un "hito muy importante" para los vecinos de la barriada, al igual que en el distrito norte, junto al Centro de la Igualdad, donde la dotación de aparcamientos, las zonas ajardinadas y peatonales "añaden un plus a la calidad de vida de los vecinos, al igual que en la calle Rafael Beca".

En suma, todas las calles y plazas o solares que se están rehabilitando llevan aparejadas espacios amables, sostenibles, agradables para el encuentro, con sombra, arboleda, mobiliario, en definitiva, "creando espacios para la convivencia, para el encuentro intergeneracional y la cohesión social, trabajando en una ciudad accesible, integradora, para toda la ciudadanía, sin que se quede nadie atrás".