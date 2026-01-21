El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) impulsa la iniciativa 'Museo al Encuentro' por su vigésimo aniversario

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La iniciativa 'Museo al Encuentro' ha llegado a la Avenida Santa Lucía, concretamente, a la Plaza del Centro Cívico Medina de Haro, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Se trata de una exposición itinerante que recorre los distintos barrios de Alcalá dentro del marco de lo actos conmemorativos del 20 aniversario del Museo.

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha explicado en una nota de prensa que esta exposición itinerante está formada 20 láminas con algunas de las obras que se pueden admirar en el propio Museo.

"Es una forma de acercar el Museo a los barrios y a toda la ciudadanía, para dar a conocer la labor cultural de la principal institución cultural de la ciudad", ha afirmado.

Además, Rivas ha adelantado que la exposición seguirá recorriendo la ciudad, con el doble objetivo de "acercar el Museo a los vecinos, y conseguir que la gente de Alcalá siga acercándose a las exposiciones permanentes y temporales que a lo largo de todo el año se pueden disfrutar en el Museo".

El delegado, ha señalado que hasta el día 16 de febrero estará la exposición en esta zona de Alcalá. Finalmente, el Consistorio ha apuntado que el Museo de la ciudad, cumplió el pasado 11 de noviembre dos décadas como "un espacio fundamental en la cultura de la ciudad, poniendo en valor la memoria, el patrimonio y la identidad cultural".