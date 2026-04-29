El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) abre el plazo de los abonos para las piscinas municipales

Archivo - Imagen de una piscina municipal.C - DANIEL ZAMORA MARTÍN - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha puesto en marcha la campaña de abonos para la temporada de verano de 2026 de las piscinas municipales de Cavaleri y Francisco León para el baño recreativo.

Más concretamente, el Consistorio ha ofrecido tres modalidades de abono: completo (de martes a domingo) o parcial (martes, jueves y sábados/miércoles, viernes y domingos). En cuanto a los precios, vuelven a congelarse conforme al año pasado con el objetivo de facilitar un acceso asequible de los ciudadanos, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La pretemporada se celebrará los días 6, 7, 13 y 14 de junio en la piscina de Cavaleri, mientras que la temporada oficial se extenderá , en ambas piscinas, del 19 de junio al 6 de septiembre, en horario de 12,30 a 20,30 horas de martes a domingo.

Además, el Ayuntamiento ha consolidado su compromiso con la juventud mediante tarifas reducidas para personas entre 18 y 25 años y que acrediten Carné Joven expedido por la Junta de Andalucía.

Los abonos se pondrán a la venta el día 7 de mayo a partir de las 10,00 horas para las personas empadronadas en Mairena del Aljarafe . El trámite se realizará exclusivamente de forma online a través de la web oficial (https://sporttia.com/), o descargando la aplicación móvil, seleccionando el centro 'Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe'.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ayuntamiento por garantizar el acceso a espacios públicos de ocio y ofrecer alternativas asequibles para la lucha contra el calor.