El Ayuntamiento de Sevilla acoge la muestra 'Romae Fuit' sobre la estancia de la Hermandad del Cachorro en Roma

El comisario, Manuel Romero; el hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea; el alcalde, José Luis Sanz, y el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, en la presentación de la muestra sobre la estancia en Roma por el Jubileo de las Cofradías. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Cachorro ha inaugurado en el Ayuntamiento de Sevilla la muestra 'Romae Fuit. Memoria jubilar del Cachorro en Roma', un proyecto expositivo "de gran formato" que conmemora la participación del Cristo de la Expiración en el Jubileo de las Cofradías celebrado en Roma en el mes de mayo del pasado año.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 23 de mayo con acceso libre, propone una lectura completa de este "acontecimiento extraordinario", desde sus orígenes y preparativos hasta su dimensión espiritual, cultural y social.

En este sentido, el delegado de Fiestas Mayores y del Distrito Triana, Manuel Alés, ha destacado que esta exposición "permite revivir un momento histórico que ha llevado el nombre de Sevilla y sus hermandades hasta el corazón de Roma".

Asimismo, Alés ha subrayado que el Ayuntamiento "se siente profundamente orgulloso de acoger una muestra que no solo documenta un acontecimiento excepcional, sino que también refleja el enorme esfuerzo, compromiso y fe de toda una hermandad y de miles de sevillanos que vivieron este Jubileo como algo propio".

La muestra está comisariada por Manuel Romero y se estructura su discurso en torno a la devoción al Santísimo Cristo de la Expiración como hilo conductor de toda la experiencia jubilar.

Para ello, reúne fotografías, documentos inéditos, piezas significativas y testimonios que permiten al visitante conocer el proceso completo vivido por la hermandad: desde la invitación inicial y las decisiones organizativas hasta el traslado del Cristo a Roma, su presencia en la capital italiana y los actos celebrados durante el Jubileo.

El diseño expositivo, desarrollado por 'mon.producciones' bajo la dirección de Rocío Monsalves, plantea una experiencia inmersiva en la que la luz adquiere un "especial protagonismo simbólico y narrativo", interpretando al Santísimo Cristo de la Expiración como "guía espiritual del recorrido".