El Ayuntamiento de Sevilla aprueba la reforma del Auditorio Rocío Jurado y una nueva residencia de día en Sevilla Este

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, junto al delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha admitido a trámite este viernes la reforma integral del auditorio Rocío Jurado que recoge el proyecto presentado por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos -promotor del Movistar Arena- y Grupo Rusvel.

Esta iniciativa contempla la recuperación de este espacio, cerrado desde 2023, mediante la instalación de una cubierta, que es uno de sus pilares esenciales, así como la ampliación de su aforo hasta los 15.339 espectadores y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos.

La propuesta presentada por ambos promotores, consultada por Europa Press, persigue generar "un espacio multiusos, flexible y adaptativo" en el que se puedan celebrar eventos culturales, deportivos y espectáculos de diversos formatos, contenidos y aforos, "desde conciertos multitudinarios hasta eventos más pequeños y exclusivos".

En paralelo, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado por urgencia el proyecto básico presentado por la Asociación Paz y Bien para la construcción y explotación de una residencia de día para personas con discapacidad intelectual en un solar municipal situado en la calle Profesor Faustino Gutiérrez Alviz, 8, en el barrio de Sevilla Este.

Junto a ello, también se han aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares que regirán la concesión. Se trata de un acuerdo de tramitación administrativa, no de la puesta en marcha inmediata del centro, y permite seguir avanzando en este expediente.

La iniciativa había sido admitida a trámite en julio de 2024 y, tras los trámites administrativos previos y los informes de la Intervención General Municipal y del Servicio de Patrimonio.

Tras ello, se ha aprobado el proyecto básico y el marco administrativo de la concesión para una futura residencia de día destinada a personas con discapacidad intelectual en ese solar municipal.

NUEVO DEPÓSITO PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL

Por otra parte, el Ayuntamiento ha aprobado la creación de un nuevo depósito del Archivo y la Hemeroteca municipal en una nave del ICAS ubicada en el Polígono Calonge que va a permitir incrementar de manera notable el espacio para archivo y conservación con garantías los muchos documentos que conserva el Archivo Municipal y que, por la actual falta de espacio, se encuentran dispersos en diferentes edificios de la ciudad.

Con un presupuesto de 567.690,90 euros (IVA incluido), el nuevo depósito va a ser ejecutado por la empresa Asime en un plazo de de 6 meses desde el día siguiente a la firma del Acta de inicio.

La actuación contempla la redistribución completa del interior, eliminando la entreplanta y se sectoriza respecto a la nave industrial. Asimismo, se refuerzan las medidas para la protección contra incendios y se eliminan barreras arquitectónicas, para disponer de una nueva rampa de acceso peatonal, un nuevo portón con puerta peatonal sin umbral elevado, un ascensor accesible y los necesarios servicios higiénicos accesibles, que se sitúan en planta primera.

A nivel de envolvente, como medida de refuerzo para mejorar la eficiencia energética del edificio y las condiciones de estanqueidad, se sustituyen todas las ventanas, se prescribe una cubierta de panel sándwich sobre la ya existente y se trasdosa el cerramiento de la fachada trasera.

Además, se dota al edificio de todas las instalaciones necesarias: saneamiento, abastecimiento de agua, electricidad, datos, alumbrado, climatización y ventilación, protección contra incendios y sistema anti-intrusión.

NUEVAS ACTUACIONES EN COLEGIOS

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación del contrato para acabar con los problemas de humedad del CEIP Borbolla, en San Pablo-Santa Justa.

Se trata de unas obras de tratamiento anti-humedad y de mejora en el CEIP Borbolla por importe de 325.703, 47 euros (IVA incluido), unos trabajos que serán realizados por la empresa Ponton Building S.L. con un plazo de ejecución de 6 meses, tras la firma del acta de inicio.

El proyecto recoge la aplicación de tratamiento anti-humedad en los paramentos verticales, tanto en el edificio principal como en los que conforman el perímetro del colegio en sus alas derecha, izquierda y central. Asimismo, incluye la colocación de elementos lineales de recogida y conducción de aguas en cubiertas de teja de los edificios perimetrales, con evacuación a la red de alcantarillado que discurre por los patios y, en el caso del ala derecha, también a la vía pública.

También se aprobado de urgencia la adjudicación de la ejecución de obras para acometer nuevos aseos en el CEIP Lora Tamayo, en el distrito La Palmera Bellavista. Se trata de obras que van a contar con un presupuesto de 161.384,75 euros.

A su vez, se ha informado del convenio con la Junta de Andalucía sobre el Canal de la Expo aprobado en el Consejo Extraordinario de la Gerencia de Urbanismo.

Este convenio permitirá la puesta en uso del Canal de la Expo abriendo este espacio, actualmente sin uso, y que desde hace tres décadas está abandonado, para convertirse en una nueva zona de de transición entre la ciudad, los Jardines del Guadalquivir y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, "habilitando su utilización y disfrute por parte de la ciudadanía".