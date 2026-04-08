El Ayuntamiento de Sevilla se compromete a no tramitar el estudio detalle del nuevo edificio en Santa María del Robledo

Parcela de Santa María del Robledo en Sevilla donde estaba prevista la construcción de un edificio de 8 plantas. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha trasladado este miércoles a los vecinos de Santa María del Robledo su compromiso de no tramitar el estudio de detalle presentado por una promotora privada para la construcción de un edificio de ocho plantas en una parcela de titularidad privada.

Asimismo, ha reafirmado su intención de "impedir" la edificación del proyecto previamente "autorizado por el anterior gobierno socialista", que contemplaba un inmueble de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados construidos.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, Sanz ha trasladado además que el Consistorio "está trabajando" para adquirir estos terrenos, con el objetivo de "destinarlos a espacio libre y aparcamiento para los vecinos". De este modo, "se garantizará que en el futuro esta parcela quede definitivamente protegida frente a cualquier intento de desarrollo urbanístico privado".

"Con esta actuación, se desactiva otra bomba urbanística derivada de la gestión anterior, que durante ocho años el PSOE no fue capaz de dar respuesta a este problema", ha señalado. Sanz ha defendido el diálogo con los vecinos y la negociación con el promotor privado para evitar la construcción de este "mamotreto".

El Ayuntamiento ha indicado que esta parcela tiene su origen en un acuerdo urbanístico alcanzado en 2003 entre el anterior gobierno socialista y el propietario del suelo, posteriormente incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, que permite la construcción de hasta 6.000 metros cuadrados en un edificio de cinco plantas.

El alcalde ha remarcado que, "gracias a la gestión actual, pasará finalmente a manos del Ayuntamiento tras más de 30 años, para ponerse al servicio de los vecinos y responder al uso público que siempre debió tener".