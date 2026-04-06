El Ayuntamiento de Sevilla defiende la licitación de limpieza de colegios "con garantías" y acusa al PSOE de "demagogia"

Archivo - Fachada general del Ayuntamiento. Imagen de archivo. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha criticado "la demagogia y el desconocimiento del PSOE sobre el funcionamiento de la administración pública" tras sus reproches por la paralización del procedimiento de licitación del contrato de limpieza de colegios, y ha asegurado que el plan 'Colegios Limpio' "sigue adelante con todas las garantías".

En un comunicado, Bueno ha explicado que se trata de un procedimiento sujeto a regulación armonizada (SARA) en el que se han presentado dos recursos que "afectan a un elemento esencial como la solvencia de las empresas licitadoras, es decir, su capacidad para prestar el servicio en condiciones adecuadas".

En este contexto, ha señalado que la paralización "entra dentro de la normalidad en contratos de gran envergadura" y ha defendido que "lo responsable es suspender temporalmente la licitación para que la Secretaría General analice y resuelva los recursos con todas las garantías jurídicas, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia".

Ante esta situación, Bueno ha señalado que "sorprende que el PSOE cuestione un procedimiento garantista, lo que evidencia su desconocimiento de los trámites de licitación pública o, peor aún, que añore etapas en las que estos procesos no se gestionaban con el rigor que exige la ley".

Asimismo, ha subrayado que la decisión "protege los derechos de los licitadores", dado que el plazo de presentación de ofertas estaba próximo a finalizar, lo que permite "garantizar la igualdad de oportunidades entre las empresas interesadas".

"EL PROCEDIMIENTO SE REANUDARÁ CON NORMALIDAD"

"El procedimiento se reanudará con normalidad una vez se resuelvan los recursos, en los términos que correspondan, porque este equipo de gobierno mantiene un firme compromiso con la seguridad jurídica y la correcta gestión", ha añadido.

Por otro lado, el portavoz popular ha criticado la postura del PSOE sobre la situación de los colegios públicos de la ciudad y ha señalado que "resulta llamativo que quienes han abandonado durante décadas los centros educativos de Sevilla vengan ahora a dar lecciones", atribuyendo el deterioro de los mismos a "años de desidia socialista".

Frente a ello, ha destacado el plan 'Colegios Limpios', impulsado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que, según ha afirmado, supone "una apuesta por mejorar y dignificar los espacios educativos". "Estamos trabajando con seriedad, rigor y cumpliendo la ley, frente a la gestión del PSOE durante años. Frente al ruido y la crítica fácil, este Gobierno responde con gestión y compromiso con Sevilla", ha concluido.