El Ayuntamiento de Sevilla evalúa los daños en Fibes con la vista puesta en la agenda de la próxima semana

Exterior del Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla durante la evaluación de daños por las últimas lluvias - EUROPA PRESS

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) continúa cerrado este viernes por los daños ocasionados por las lluvias producidas este miércoles 29 de octubre. Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press, "aún" se están evaluando los daños para poder iniciar las reparaciones. La próxima actividad prevista en el recinto es 'Sevilla de Boda' que se celebra del 7 al 9 de noviembre.

El recinto se mantiene cerrado desde el miércoles por "incidencias técnicas" ocasionadas por las lluvias. La decisión ha supuesto la suspensión del Salón del Motor que se iba a celebrar del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, un informe emitido por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, confirmaba la anegación de la práctica totalidad de los sótanos de las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, afectando "especialmente" a las dependencias situadas por debajo de la rasante, donde se encuentran elementos esenciales como transformadores, cableado eléctrico y sistemas de comunicación.

En este sentido, el informe técnico recomendaba la "clausura temporal" de las instalaciones de FIBES 1 hasta que se "pueda garantizar plenamente la seguridad de las mismas". El Ayuntamiento ha indicado que la incidencia no afecta al resto de espacios del recinto.

En declaraciones a los medios este jueves, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicaba que los trabajos estaban activos para "recuperar la normalidad lo antes posible". Ha destacado la inversión 1,4 millones en 2024 para la Cumbre de la ONU, así como la previsión de 1,8 millones más para el próximo año.

En esta línea, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Sevilla ha pedido "explicaciones claras" al Gobierno Municipal y ha indicado que el "supuesto" fallo técnico que ha provocado el cierre es la misma incidencia que se produjo en julio de 2023. Según el PSOE esto "demuestra la falta de mantenimiento y previsión del gobierno local".

El concejal socialista Francisco Páez ha respondido a las acusaciones del equipo municipal de "deficiencias heredadas" en el recinto y ha insistido en que la administración socialista "dejó previstos" planes de inversión y modernización de Fibes. Asimismo, ha destacado que en el anterior mandato se puso en marcha un plan de modernización de las instalaciones de Fibes con "una inversión específica para renovar equipamientos y mejorar el salón Itálica, así como el incremento del convenio de mantenimiento para reforzar la conservación del recinto".