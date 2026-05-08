El Ayuntamiento de Sevilla inicia la reurbanización de Santa Vicenta María con itinerarios de tráfico alternativos

Vista de la calle Santa Vicenta María desde la zona más próxima a Alfonso XII, con las primeras vallas dispuestas para su colocación y señales de tráfico de prohibición de estacionamiento en la zona. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha comenzado los trabajos previos a la reurbanización de la calle Santa Vicente María, entre Virgen de los Buenos Libros y Alfonso XII, de cara a mejorar el pavimento, generar un espacio inclusivo con la eliminación de barreras arquitectónicas y nuevos itinerarios peatonales accesibles, asíc como un refuerzo de la instalación de alumbrado público para mayor seguridad de transeúntes.

Las obras, cuyo plazo previsto de ejecución es de cuatro meses, ha motivado la elaboración de un plan de tráfico alternativo que estará vigente durante ese periodo. Así, la salida del aparcamiento público de la Plaza Concordia se desviará a la Plaza del Duque hasta la finalización de los trabajos, y la entrada se hará por la calle Las Cortes. En cuando a la circulación procedente de la calle Virgen de los Buenos Libros se desviará por Teniente Borges, Plaza del Duque y Alfonso XII, según confirman fuentes municipales.

En lo que al proyecto se refiere, consultado por Europa Press, se incluye el levantado del pavimento de adoquín de Gerena existente y su limpieza para su posterior reutilización, mientras que los acerados se plantean delimitados por bordillos de granito gris, encintado de granito rosa Monforte y baldosa de terrazo hexagonal con piezas grabadas con el logo del Ayuntamiento.

Asimismo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad peatonal, se propone la eliminación de la banda de aparcamiento en cordón del lateral oeste, "que dificulta notablemente la visibilidad en el cruce con la calle Alfonso XII y limita en exceso el paso de peatones por un acerado muy reducido", y como alternativa, se plantea una línea de aparcamiento junto a la alineación de naranjos existente. Dicha banda de estacionamientos se podrá compartir con la carga y descarga o el aparcamiento de motos.

La intervención urbanística tiene previsto mantener seis de los siete árboles (naranjos) y el trasplante del otro ejemplar, situándolo en el extremo sur de la línea, "de manera que quede espacio para la ubicación de una farola sobre columna de fundición". Para proteger el alcorque se contempla la colocación de cubrealcorque con piezas cuadradas de material reciclado, modelo homologado por el Servicio de Parques y Jardines.

El Consistorio ha solicitado ante la intervención integral en esta vía información sobre las instalaciones existentes y posibles actuaciones al respecto a varias compañías, entre ellas, Emasesa, Lipasam, Endesa, Telefónica y Vodafone. Por otra parte, con motivo de estas obras se prevén afecciones a las redes de saneamiento, abastecimiento y de alumbrado público.

En cuanto al alumbrado, la calle cuenta "con cuatro murales" (farolas de pared) en la fachada oeste, siendo muy reducido el nivel de iluminación en la fachada opuesta "por el apantallamiento que produce la línea de naranjos", por lo que es necesario renovar el alumbrado existente, así como un refuerzo del actual.

En este sentido, la dificultad de colocar nuevos faroles murales en la fachada este, que se encuentra retranqueada, obliga a la colocación de nuevas luminarias sobre columnas, situadas en el eje de los naranjos.

El presupuesto base de licitación asciende a 274.302,62 euros (IVA incluido).