Ayuntamiento de Sevilla invertirá más de seis millones para dotar a instalaciones Tussam de potencia eléctrica de 20 MW

Archivo - Imagen de archivo de un autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla invertirá 6,1 millones de euros para dotar a las instalaciones de Tussam de la Avenida de Andalucía de una potencia eléctrica de 20 MW, un "paso decisivo" para garantizar el futuro de la electrificación de la flota y que "permitirá continuar incorporando nuevos autobuses eléctricos que permitan avanzar en la transformación del transporte público de Sevilla hacia un modelo más sostenible y eficiente".

Según una nota del Consistorio sevillano, el proyecto se desarrollará en distintas fases técnicas y administrativas, incluyendo la redacción del proyecto, las actuaciones de adaptación de la red de distribución y la construcción de las nuevas infraestructuras eléctricas, entre las que se contemplan la ejecución de las obras necesarias en la subestación de Santa Elvira, así como la construcción de una línea eléctrica privada y una nueva subestación en las instalaciones de Tussam.

Al hilo, el delegado de Movilidad y presidente de Tussam, Álvaro Pimentel, ha explicado que "la disponibilidad de potencia eléctrica se ha convertido en uno de los principales retos para el desarrollo de numerosos proyectos industriales, logísticos y de servicios en España".

Además, ha abundado en que "la creciente demanda de capacidad en la red hace que conseguir nuevos puntos de suministro sea, en muchos casos, un proceso complejo y estratégico". Con esta actuación, el presidente ha afirmado que van a "lograr un hito al garantizar el acceso a una infraestructura energética imprescindible para continuar con la modernización de la empresa durante las próximas décadas".

En este contexto, Pimentel ha subrayado que "estos 20 MW suponen la energía necesaria para abastecer la incorporación progresiva de nuevos autobuses eléctricos, un requisito imprescindible para cumplir el plan de descarbonización de la flota y responder al crecimiento previsto de este tipo de vehículos".

Así, ha apostillado que "están cumpliendo" uno de los objetivos que el alcalde, José Luis Sanz, ha marcado para Tussam en este mandato, desarrollando "un ambicioso proyecto de renovación de la flota, la mayor de las últimas décadas en Tussam, con 172 nuevos autobuses y una inversión superior a 52 millones de euros entre 2023 y 2027".

"Con estas inversiones, estamos logrando ofrecer un servicio cada vez más competitivo, fiable y respetuoso con el medio ambiente. Los sevillanos están percibiendo claramente la mejora en el servicio público que ofrece Tussam y así lo demuestran las cifras de usuarios históricas que estamos alcanzando en estos tres últimos años", ha indicado el delegado.

Asimismo, Pimentel ha destacado los 48,5 millones de usuarios que se han alcanzado en el primer semestre de 2026, "la cifra más alta de los últimos 22 años, unos excelentes datos de viajeros que son el resultado de la incorporación de nuevas líneas a la red y de los elevados niveles de calidad del servicio, como ponen de manifiesto los indicadores de puntualidad y regularidad".

Por último, el delegado ha explicado que la movilidad sostenible "no depende únicamente de adquirir nuevos autobuses eléctricos, requiere anticiparse y garantizar que la infraestructura energética esté preparada para responder a las necesidades del futuro". Por ello, ha incidido en que conseguir esta disponibilidad de potencia en el contexto actual "supone un logro estratégico que sitúa a Tussam en una posición de ventaja para seguir liderando la transformación del transporte público en Sevilla".