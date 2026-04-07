El Ayuntamiento de Sevilla invierte casi 150.000 euros en mejorar calles y acerados del barrio de La Carrasca

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz,durante su visita a las actuaciones de mejora de calles y acerados en el barrio de La Carrasca. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado junto a los vecinos las actuaciones de mejora que el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, está realizando en el barrio de La Carrasca, en el Distrito Macarena, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio público y responder a las demandas vecinales en materia de pavimentación y acerados, con un presupuesto que alcanza los casi 150.000 euros.

En este contexto, el primer edil ha destacado que desde el Consistorio "seguimos trabajando en todos los barrios de Sevilla para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de nuestros vecinos". "En La Carrasca estamos ejecutando una serie de intervenciones necesarias que suponen una mejora notable del pavimento y de los acerados", ha añadido.

En concreto, las actuaciones incluyen la intervención en la calle Doctor Antonio Herrera Carmona, iniciada el pasado 8 de enero y finalizada el 17 de marzo, con una inversión de 65.000 euros; así como las obras en la calle Abogado Rafael Medina, iniciadas el 17 de marzo, con un presupuesto de 54.000 euros; y los trabajos de repaso y mejora en distintas vías del entorno, como Niña de la Alfalfa, Marqués de Lozoya y otras calles, con una inversión de 22.000 euros. En total, estas actuaciones suponen una inversión municipal de 141.000 euros destinada a la mejora del pavimento y los acerados en este entorno del Distrito Macarena.

OTRAS OBRAS EN EL DISTRITO MACARENA

Estos trabajos se suman a numerosas intervenciones realizadas previamente en el Distrito Macarena, como el reasfaltado de la avenida de Pino Montano en su tramo del distrito, una vía de casi 700 metros que ya cuenta con pavimento de "primera calidad" tras cinco días de trabajo y una inversión de más de 140.000 euros, recuperando así un espacio que "llevaba décadas sin intervenciones".

En el apartado del asfaltado, son numerosas las calles y avenidas de Sevilla que ya cuentan con pavimento de primera calidad, destacando vías como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores, Escultor Francisco Buiza, y la mencionada avenida de Pino Montano, entre otras. Todas estas actuaciones desarrolladas en el último año en el entorno del Distrito Macarena suman una inversión de aproximadamente un millón de euros.

Del mismo modo, el Ayuntamiento también ha acometido, entre otras intervenciones en el Distrito Macarena, la reurbanización de la plaza Blanca Paloma; el asfaltado de Camino de Cantalobos, en la barriada de Los Príncipes; la mejora del acerado de Madreselva; y la reurbanización de la calle Fedra. Asimismo, se han llevado a cabo obras en Estanislao del Campo López, en La Carrasca; Gáspar de Alvear, en la barriada El Torrejón; y Bermúdez Plata y Martínez Sierra, en el Polígono Norte.

A estas actuaciones se suman otras mejoras en calles y avenidas de la Macarena, enfocadas en la seguridad vial tras años sin intervenciones, como Fernández de Guadalupe, José María Izquierdo, Algámitas, Palma del Río, Fray Isidoro de Sevilla, León XIII y Otoño (ahora Amigos de la Cruz). También se han realizado trabajos en los carriles bus de Sor Francisca Dorotea, Doctor Leal Castaño, Ronda Pío XII, Crisantemo y Conde Halcón, así como en la plaza de Pío XII, la plaza José Espiau, Fausto y Venta de los Gatos, entre muchas otras.