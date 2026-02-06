El Ayuntamiento de Sevilla pide al Gobierno la cesión de tres parcelas para la ampliación del recinto ferial

Archivo - Calle Costillares en la Feria de Abril. - ROCÍO RUZ // EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes solicitar a la Administración General del Estado la cesión "directa y gratuita, con transmisión de la titularidad", de tres parcelas de titularidad estatal situadas en el plan parcial 'Los Gordales', que forman parte del actual recinto de la Feria de Abril de Sevilla.

Estos terrenos vienen siendo utilizados por el Ayuntamiento desde hace años para la celebración anual de la Feria y son superficies "necesarias" para poder desarrollar el proyecto de ampliación del Real de la Feria.

La solicitud llega tras la primera solicitud de cesión en abril del pasado año. El Ayuntamiento ha señalado que se ha intercambiado documentación con el Gobierno y que se ha "contestados a todos y cada uno de los requerimientos realizados por la Delegación Especial de Economía y Hacienda del Gobierno central".

El objetivo de este acuerdo es "avanzar en la obtención de la titularidad de estos suelos, dotar de seguridad jurídica al uso del recinto ferial y posibilitar el desarrollo del proyecto de reordenación de la Feria de Abril con todas las garantías".

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha asegurado que el Gobierno municipal ha realizado los trámites con "la máxima agilidad posible". "Yo entiendo que una vez hechos los requerimientos oportunos, una vez hechas las contestaciones oportunas, no da lugar a ningún tipo de negativa por parte del Gobierno de España", ha afirmado.

"Esperamos que por el bien de Sevilla, de los sevillanos y, bueno, por las relaciones que tiene que mantener la Administración del Estado con los ayuntamientos de forma absolutamente normal, pues se produzca la decisión normal de permitirlo", ha destacado Bueno.

Tras completarse dicha cesión, el portavoz ha señalado que el Ayuntamiento "hará todo lo posible" para que la ampliación de la feria se pueda realizar en 2027.

OBRAS EN CUATRO CENTROS EDUCATIVOS

La Junta de Gobierno Local ha aprobado varias obras en cuatro centros educativos de la ciudad. En concreto, se van a realizar actuaciones de sustitución completa del sistema de calefacción en el CEIP San José de Palmete (Distrito Cerro-Amate) por valor de 174.010,50 euros.

También hay obras en el CEIP San Juan de Ribera (Distrito San Pablo-Santa Justa) por un importe de 32.538,11 euros para la reforma de la instalación eléctrica de enlace para legalizar el incremento de potencia y garantizar la seguridad y continuidad del suministro eléctrico.

Asimismo, el CEIP Ignacio Sánchez Mejías (Distrito Norte) va a contar con 261.288,61 euros para la reforma integral de la instalación eléctrica y de iluminación, con renovación completa de cuadros, cableado y alumbrado LED eficiente. Y también, el CEE Virgen de la Esperanza (Distrito San Pablo-Santa Justa) con 272.821,70 euros para la mejora integral de accesibilidad y seguridad en un centro de educación especial, con itinerarios accesibles, aseos adaptados y mejoras en patios y zonas de tránsito.

La Junta de Gobierno Local también ha adjudicado 431.970 euros para la nueva comisaría del Distrito Macarena en el Hogar Virgen de los Reyes. Las obras, con seis meses de duración, suponen adecuación de espacios para sede policial mediante redistribución interior, renovación de instalaciones y mejora de accesos, reforzando la atención ciudadana y las condiciones de trabajo de los agentes.

Asimismo, se ha aprobado una serie de actuaciones para el archivo del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) por un valor de 697.771,79 euros para adecuar la nave industrial para depósito documental, garantizando conservación, seguridad, accesibilidad y planificación a medio y largo plazo del patrimonio documental municipal.

Por otro lado, a Junta de Gobierno ha aprobado el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla para la ejecución de medidas judiciales, en régimen de medio abierto, por parte de menores infractores e infractoras.

El objetivo es "favorecer una intervención integral que apoye a estos menores en su proceso de responsabilización, reparación del daño y adquisición de habilidades sociales y de gestión emocional, con una finalidad social y educativa y de prevención de la reincidencia".

En paralelo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación a la Fundación Antonio Guerrero de la gestión del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) Norte. Se trata del segundo recurso municipal de este tipo -tras el CAIT Sur, abierto en marzo de 2024- y que sitúa a Sevilla como "la primera ciudad española con dos CAIT de gestión municipal".

Por último, se ha aprobado la adjudicación del contrato para la eliminación del riesgo en el arbolado y las palmeras situadas en zonas privadas abiertas de uso público de la ciudad, con un presupuesto de 478.221,90 euros.

El servicio contempla tanto la evaluación técnica del riesgo como las actuaciones de poda de seguridad y apeo de ejemplares con peligro de caída o rotura de ramas.