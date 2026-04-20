El Ayuntamiento de Sevilla presenta la primera edición del ciclo dedicado a la novela negra 'Sevilla Black'

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, junto a la directora del festival, Inés Ruiz, en la presentación de Sevilla Black - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Turismo del Área de Turismo de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación oficial de la primera edición de Sevilla Black, un nuevo ciclo dedicado a la novela negra que se celebrará los días 5, 6 y 7 de mayo en distintos espacios de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, el acto ha contado con la participación de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, junto a la directora del festival, Inés Ruiz, quienes han destacado la "relevancia de esta iniciativa" dentro de la estrategia cultural de la ciudad.

Durante su intervención, Moreno, ha subrayado que "Sevilla es una ciudad profundamente vinculada a la literatura, un espacio donde la palabra ha encontrado históricamente un lugar privilegiado, y este ciclo viene a enriquecer aún más esa tradición desde una mirada contemporánea y exigente como es la novela negra".

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura ha añadido que "no hablamos solo de un género literario, sino de una herramienta para comprender la complejidad de nuestro tiempo, capaz de generar reflexión y pensamiento crítico".

En concreto, el ciclo Sevilla Black reunirá a "destacadas figuras" del panorama literario y profesional, con encuentros con autores como Gregorio Serrano, Manel Loureiro, Paul Pen o Santiago Díaz, además de mesas redondas y actividades que abordarán el género desde distintas perspectivas, incluyendo la criminología o la investigación policial. Asimismo, el programa incluye rutas temáticas como 'Los crímenes del Alcázar' o 'Sevilla y sus misterios', que permitirán redescubrir la ciudad desde una óptica diferente.

Por último, Moreno ha puesto valorado la apuesta de los organizadores y ha asegurado que este ciclo "nace con vocación de permanencia y con el firme propósito de convertirse en una cita de referencia".

"Estoy convencida de que Sevilla Black ha llegado para quedarse y para crecer, consolidándose como un espacio de encuentro entre la literatura, la ciudadanía y la realidad contemporánea", ha añadido. Por último, ha señalado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando iniciativas que, como esta, sitúan a Sevilla como una capital cultural dinámica, diversa y abierta al mundo".