El Ayuntamiento de Sevilla refuerza el dispositivo para personas sin hogar ante la llegada de la borrasca Marta

El alcalde de Sevilla, junto al delegado de Derechos Sociales, visita uno de los recursos municipales para personas sin hogar ante la llegada de la borrasca Marta. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado el dispositivo para personas sin hogar ante la llegada desde este sábado de la borrasca Marta. Así, tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan Territorial de Emergencias, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el Centro de Acogida Municipal para agradecer el trabajo del equipo de la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES), cocineros y demás personal de este recurso.

En la visita --en la que ha estado acompañado por el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, y la delegada de Arbolado y Parques y Jardines, Evelia Rincón--, también ha conocido los nuevos cheniles, que permiten proteger y cuidar a las mascotas de las personas usuarias, informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Ante un episodio meteorológico como el que atravesamos, la prioridad es proteger la vida y la salud de quienes duermen a la intemperie. Hemos reforzado la presencia de los equipos de la UMIES en calle y ampliado la capacidad de acogida en los recursos municipales y albergues", ha señalado García.

Durante la mañana de este sábado, la UMIES ha coordinado una intervención conjunta con la Policía Local, el Servicio de Bomberos y técnicos de Infraestructuras en el asentamiento chabolista situado en la margen del río más próximo a la localidad de Camas, a la altura del puente de La Señorita.

"Ocho familias han sido realojadas ya entre el Centro de Acogida Municipal el Centro de Alta Tolerancia y en hostales y hoteles. El turno de tarde regresará a la zona para comprobar el estado de las personas que han rechazado trasladarse a estos recursos par volver a ofrecerles opciones más seguras durante el temporal", ha explicado el delegado.

Con motivo de las recientes borrascas, el Ayuntamiento ha intensificado las rutas de calle de la UMIES para identificar a las personas más vulnerables, informarles y facilitar su traslado a dispositivos de acogida. A quienes rechazan acceder, se les está entregando mantas, paraguas y sacos de dormir.

Dado el carácter excepcional de estos episodios, y dentro de la campaña de frío activada desde noviembre, se han habilitado más de 40 plazas adicionales --por encima de las 30 previstas habitualmente en estos avisos--. De este modo, la red municipal supera las 150 plazas disponibles durante el temporal.

"El acceso a los recursos se realiza por derivación profesional del COIS y de la UMIES. Desde el Consistorio, se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier aviso, puede contactar con el teléfono gratuito 900 922 250, que centraliza la respuesta de la Unidad de Emergencias Sociales", ha concluido el edil.