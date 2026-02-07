El Ayuntamiento de Sevilla se suma a la petición del aplazamiento del partido Sevilla-Girona

Imagen del Ramón Sánchez-Pizjuán, estadio del Sevilla Fútbol Club. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido el aplazamiento del encuentro entre el Sevilla FC y el Girona FC fijado para las 18,30 horas de este sábado, 7 de febrero, a causa de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, han precisado que elevaron en la jornada del viernes su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1. En concreto, esta Fase de Emergencia fue comunicada al Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía a las 22,07 horas.

Como prevención de posibles incidentes a consecuencia del tren de borrascas, el Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, por los mismos motivos, han estimado necesario el aplazamiento del partido de la jornada 23 de LaLiga entre el Sevilla FC y el Girona FC previsto para las 18,30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En contexto, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla también ha pedido tanto a la Junta de Andalucía como a La Liga la suspensión del encuentro Sevilla FC-Girona previsto para la tarde de este sábado (18,30 horas) por las incidencias del temporal que ha entrado en Andalucía, una borrasca de nombre Marta, que está dejando en las últimas horas fuertes vientos e intensas lluvias. No en vano, la Aemet ha activado el aviso naranja en la provincia.